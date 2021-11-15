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黃明志行銷高雄獲獎！認「就是蹭流量」　韓國瑜開腔了

▲黃明志（左）的《出去走走》MV得到走鐘獎「最佳MV獎」，上台講感言時表示「就是要蹭韓國瑜流量」。（圖／翻攝黃明志YouTube）
▲黃明志（左）的《出去走走》MV得到走鐘獎「最佳MV獎」，上台講感言時表示「就是要蹭韓國瑜流量」。（圖／翻攝黃明志YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-15 10:56:51｜2021-11-15 11:22:57

黃明志去年行銷高雄，為高雄創作宣傳曲《出去走走》，還與當時的高雄市長韓國瑜一起拍攝MV，而該曲MV拿下了YouTuber走鐘獎的「最佳MV獎」，黃明志領獎時也大方承認蹭韓國瑜的熱度，而韓國瑜得知此事後，也在臉書發文回應了。

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黃明志受邀出席日前舉辦的第三屆走鐘獎時，以《出去走走》獲得「最佳MV獎」，上台發表感言時，他表示這個獎應該要跟前高雄市政府分享，「我相信會得獎是因為有韓國瑜的參與，騙到了一些點閱率，那時候就是要蹭他的流量嘛！」韓國瑜得知此事後，非但沒有生氣，反而與有榮焉，在臉書上發文提到：「是我沾了他的光！謝謝黃明志用無限的創意與才華成功行銷高雄，祝福高雄與黃明志先生都能發展得越來越好、耀眼被世界看見！」

▲黃明志去年拍攝高雄觀光主題曲《出去走走》MV，找來時任市長韓國瑜助陣。（圖／翻攝黃明志YouTube）
▲黃明志（左）去年拍攝高雄觀光主題曲《出去走走》MV，找來時任市長韓國瑜助陣。（圖／翻攝黃明志YouTube）
▲韓國瑜大氣回應黃明志的「蹭流量」一說。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
▲韓國瑜大氣回應黃明志的「蹭流量」一說。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
黃明志去年推出高雄觀光主題曲《出去走走》MV，MV還邀來時任市長韓國瑜同框拍攝，而該支MV還奪下了第41屆美國泰利獎（Telly Awards）「網路最佳MV獎金獎」的肯定，黃明志在臉書上也發文表示：「這首MV是用了大家半條命來拍的。」

▲黃明志賀雙十國慶。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲黃明志在走鐘獎上直言《出去走走》MV，就是在蹭韓國瑜的流量。（圖／翻攝黃明志臉書）

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