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公主踏入民間！真子偕夫飛抵紐約　入住公寓月租13萬起跳

▲小室圭和真子14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）
▲小室圭和真子14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-15 10:42:01

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子上月底與大學同學小室圭結婚，於本月14日早上啟程前往美國紐約，歷經了13個小時的飛行之後，兩人約於日本時間14日晚上11時飛抵紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport），即將展開新生活。

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根據《NHK》報導，真子於上月26日與小室圭結婚之後，14日早上自東京羽田機場出發赴美。兩人歷經了13小時的飛行，於美東時間14日早上9時左右、時間14日晚上11時左右，抵達位於紐約州的甘迺迪國際機場。

《TBS》報導指出，兩人原先是預定經濟艙的座位，但經由航空公司考量狀況之後，升等為商務艙座位。當時出發有大約100名記者在機場等候。

從媒體拍攝到的畫面，可以看到真子與小室圭抵達機場之後，在當地警察以及日本隨扈的護駕之下，穿越了機場大廳，坐進在外頭等待的車子。兩人看見媒體在機場等待時，也禮貌地點頭致意，不過當《TBS》記者提問他們「對新生活的展望」時，小室圭與真子僅點頭，沒有回答問題。

《NHK》報導指出，他們經過特別安排，跟同機旅客走了不同的通道，避免引起混亂。

先前有消息透露，小室圭以及真子即將住進位於紐約的公寓，這棟公寓是在小室圭的熟人幫助之下找到的。根據《每日郵報》報導，兩人即將入住的出租公寓，位於曼哈頓中心，距離紐約市著名地標中央公園和林肯表演藝術中心相當的近。公寓附設設施包含健身中心、瑜伽室、放映室、室內水療中心等，還有附設燒烤設備的露天平台，以及24小時都有警衛駐守的大廳。

根據該大樓網站，1房每月租金是4809美元（約台幣13.3萬元），2房租金則為7085美元（約台幣19.6萬元）

真子與小室圭是2012年在國際基督教大學的留學說明會中相識，並於同年開始交往。2017年宣布訂婚，但是訂婚不久，就爆出小室圭的母親與前未婚夫之間的金錢糾紛，導致兩人的婚期延後到今年，近日有消息指出，小室圭已經在赴美之前，幫母親解決債務問題。

小室圭原先預定在紐約州的律師事務所任職，但先前傳出他在律師資格考試中失利。小室圭向媒體透露明年2月會再參加律師資格考，「我會繼續努力。」他與真子都說，要努力過著充實的生活。

真子與小室圭結婚之後，兩人原先住在位於東京的公寓，等待真子辦理好護照、簽證、國際駕照等文件。根據了解，這一次前往美國是真子首次使用護照出國。原先有消息指出，真子會慢小室圭一部出發，《產經新聞》報導指出，很有可能是因為真子的外祖父、學習院大學名譽教授川嶋辰彥11月4日過世，才讓兩人決定一同赴美。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子首次拿護照出國，一改先前出席皇室活動時穿套裝、梳包頭的形象，出發時的裝扮相當休閒。（圖／美聯社／達志影像）

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