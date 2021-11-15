公主踏入民間！真子偕夫飛抵紐約　入住公寓月租13萬起跳

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《TBS》報導指出，兩人原先是預定經濟艙的座位，但經由航空公司考量狀況之後，升等為商務艙座位。當時出發有大約100名記者在機場等候。
從媒體拍攝到的畫面，可以看到真子與小室圭抵達機場之後，在當地警察以及日本隨扈的護駕之下，穿越了機場大廳，坐進在外頭等待的車子。兩人看見媒體在機場等待時，也禮貌地點頭致意，不過當《TBS》記者提問他們「對新生活的展望」時，小室圭與真子僅點頭，沒有回答問題。
《NHK》報導指出，他們經過特別安排，跟同機旅客走了不同的通道，避免引起混亂。
先前有消息透露，小室圭以及真子即將住進位於紐約的公寓，這棟公寓是在小室圭的熟人幫助之下找到的。根據《每日郵報》報導，兩人即將入住的出租公寓，位於曼哈頓中心，距離紐約市著名地標中央公園和林肯表演藝術中心相當的近。公寓附設設施包含健身中心、瑜伽室、放映室、室內水療中心等，還有附設燒烤設備的露天平台，以及24小時都有警衛駐守的大廳。
根據該大樓網站，1房每月租金是4809美元（約台幣13.3萬元），2房租金則為7085美元（約台幣19.6萬元）
真子與小室圭是2012年在國際基督教大學的留學說明會中相識，並於同年開始交往。2017年宣布訂婚，但是訂婚不久，就爆出小室圭的母親與前未婚夫之間的金錢糾紛，導致兩人的婚期延後到今年，近日有消息指出，小室圭已經在赴美之前，幫母親解決債務問題。
小室圭原先預定在紐約州的律師事務所任職，但先前傳出他在律師資格考試中失利。小室圭向媒體透露明年2月會再參加律師資格考，「我會繼續努力。」他與真子都說，要努力過著充實的生活。
真子與小室圭結婚之後，兩人原先住在位於東京的公寓，等待真子辦理好護照、簽證、國際駕照等文件。根據了解，這一次前往美國是真子首次使用護照出國。原先有消息指出，真子會慢小室圭一部出發，《產經新聞》報導指出，很有可能是因為真子的外祖父、學習院大學名譽教授川嶋辰彥11月4日過世，才讓兩人決定一同赴美。