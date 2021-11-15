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《玻璃心》遭大陸封殺沒在怕！黃明志嗆「被禁的不是歌」

▲黃明志（左）、陳芳語合唱的《玻璃心》在大陸遭封殺，但他認為被禁的不是歌曲，是聽不到作品的人。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）
▲黃明志（左）、陳芳語合唱的《玻璃心》在大陸遭封殺，但他認為被禁的不是歌曲，是聽不到作品的人。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）

記者吳雨婕/台北報導

2021-11-15 15:24:44｜2021-11-15 15:26:22

黃明志日前與陳芳語合作推出歌曲《玻璃心》，暗諷「小粉紅」，引起熱議，但也因此讓兩個人的微博被封。而他於今（15）日在台北舉行專輯《鬼才做音樂》發片記者會，邀來陳芳語合體，兩人也談到歌曲掀起爭議一事。

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黃明志在記者會上與陳芳語一起演唱歌曲《玻璃心》，但因為這首歌曲在大陸被禁，兩人的微博也一起被封，對此黃明志表示：「我覺得尊重每一個國家的制度、法規，一些國家就是不能做這些事情，不管是什麼反應，他們罵也好、微博被封也好，都是創作的一部分。」被問到近期有沒有遇到「玻璃心」的事情，黃明志笑說常常被網友罵，早已習慣，「我可能是『玻璃長繭』，但如果講到我父母，我可能會不爽。」

▲黃明志舉辦專輯輯《鬼才做音樂》發片記者會，邀來一起演唱《玻璃心》的陳芳語合體。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）
▲黃明志（左）舉辦發片記者會，沒想到與陳芳語真的把玻璃打碎。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）
陳芳語也因為《玻璃心》成為網友們的箭靶，對此她看似不在意地表示：「我不管去哪裡觀眾都很友善 。」至於該曲在大陸被禁播，黃明志反倒不認為歌曲被禁，「我覺得被禁的是不能看到作品的人。」也提到不管什麼題材都是他的靈感，「我會寫情歌，但我也會寫批判的、無腦的歌曲，創作人就應該要坦誠面對自己的情感。」同時不諱言：「我的歌曲都有弦外之音，10多年來都是這樣創作，不可能只表達一種東西。」

也由於黃明志的作品有許多不同含義，被問到會不會因此很難繼續挑戰自己的尺度，他強調：「我覺得我有辦法這樣創作，已經很多人做不到了，我從來沒有限制自己，沒有自我審查，因為我覺得發自內心的創作才是好的創作，YT沒有禁就好。」

▲黃明志舉辦專輯輯《鬼才做音樂》發片記者會，邀來一起演唱《玻璃心》的陳芳語合體。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）
▲黃明志（左）談《玻璃心》創作契機。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）

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