號召外送員「罷工10分鐘」又改口是自嘲 熊貓官方回應了
外送平台foodpanda香港外送員於13日發起罷工，也引起國內的熊貓外送員關注。昨（14）日就有熊貓外送員的臉書社團發起「罷工10分鐘」，但消息曝光後，又改口是「發個文揶揄一下自己」，並且不罷工了。對此，foodpanda官方今天回應，相關網路議題「品牌持續了解中」，也會持續關注外送夥伴相關權益。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-15 11:02:26
臉書社團「外送員的奇聞怪事」的管理員14日於社團宣布，有了香港熊貓夥伴的拋磚引玉，台灣熊貓司機也不是吃素的，下星期一（15日）開始集體全面罷工，「我們就先試一下水溫，第一天我們就先意思一下，罷工個10分鐘就好，讓公司知道誰才是老大。」
不過消息曝光後不久，他又發文澄清，單純發個文揶揄一下自己，「你們給我報導成新聞！？」既然這樣，他個人再加10分鐘，「哥的浪漫幽默你不懂」。在約5小時過後，該管理員同日又稱，現在他知道誰才是真正的老大了，在台灣媒體才是真正的老大，「我現在重新宣布，明天我們不罷工了！」且15日都會早起出門送餐，「看到客人說『你好！』」
對此，台灣foodpanda官方僅回應，品牌有觀察到有外送夥伴在網路社團上的言論，針對台灣foodpanda相關事宜，「品牌持續了解中」，並也會持續關注外送夥伴的相關權益。