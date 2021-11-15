重開國門！泰國2周迎4萬觀光客 總理：將加開旅遊目的地
泰國自11月1日起開放國際觀光客入境，包含台灣在內的63個國家旅客，只要完整接種疫苗即可在泰國政府指定沙盒區域內移動，開放兩周以來接待約4萬名入境旅客，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也透過發言人表示，對恢復迎接國際觀光客成效感到滿意，有望加開歐洲、中東國家航空公司往返航班，並於今年底明年初適當增加國際遊客旅遊目的地。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-15 11:04:23
泰國11月1日氣開放完整接種疫苗的旅客入境免隔離，遊客在包含曼谷等地的17個泰國政府指定沙盒區域內可免隔離，只要待滿七天後核酸檢測呈陰性即可在泰國境內自由移動，台灣在開放前最後一刻躋身進入免隔離名單。而目前泰國政府承認的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。
根據「泰國航空無線電有限公司」（Aerothai）估計數據，光是11月1日至12日，總共有39519名國際旅客入境泰國，且入境採檢確診病例46例，僅佔0.12%，而各大機場進出港航班比開放前增加25%，平均每天增加990架次，其中有2243趟航班是國際航班，6651趟國內航班，和1025趟跨越泰國領空的航班。
開放國際遊客兩周以來，目前累計超過17萬人通過泰國外交部線上系統，申請入境泰國通行證，且已有超過13萬人獲批准。疫情減緩後入境防疫標準鬆綁，加上今年12月至明年1月的旅遊旺季，泰國航空無線電有限公司也預計，若無新一波疫情爆發，每個月航班量預計將增加到3萬至3.2萬次，此外也有更多歐洲、中東國家的航空公司盼能增加往返泰國的航班。總理帕拉育也要求外交部等相關部門，加入批准通行證流程，預計今年底明年初適時對國際旅客增加開放旅遊目的地。
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