東區妹仔是她！KID同框嘻哈甜心 本尊羞喊：太過分了
藝人KID（林柏昇）幽默、搞笑又大方的個性深受觀眾喜愛，他8月底在野人七號部落YouTube頻道上曬出七夕特輯，難得同框辣妹女友「東區妹仔」，幸福的畫面令人稱羨。不過KID總是用狗狗的貼圖遮著女友臉蛋，引發外界好奇，而他昨（14）日突然揭開東區妹仔的神祕面紗，掀起粉絲熱烈討論。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-15 11:31:50
KID日前到基隆嶼體驗帆船，一開場就直言：「大事情要發生了喔！」喊話要摘掉身旁東區妹仔的「神祕狗頭」，原來坐在他身旁的是有「嘻哈甜心」封號的Laura藍辰語，並非KID真正的女友，KID接著解釋會想要這樣開頭，是因為Laura最近一直收到村民私訊問到底是不是東區妹仔，還笑著揭露東區妹仔本人與Laura的差異，讓Laura不禁直呼：「太過分了！」
儘管東區妹仔真面目依舊是謎，不過影片曝光後仍引發熱議：「東區妹仔與Laura說話的聲音完全不像」、「水喔水喔，東區妹仔公開了，居然是Laura，雖然是假的」、「妹仔到底是誰？如果是Laura也很好」，還有自稱是知情人士笑說：「真的妹仔我早就看過3次以上，村長超多女友的」，而Laura本人也現身留言區，大讚真正的東區妹仔又瘦又高。