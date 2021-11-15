老牌化妝品雪芙蘭雙11標錯價 現虧200萬元全埋單平眾怒
老牌化妝品牌雪芙蘭日前為因應電商盛事「雙11」，於蝦皮購物上商城祭出多項優惠，不過卻將原本2包特價119元沐浴乳補充包，誤標成2包折119元，等於原價2包138元的沐浴乳補充包，錯誤折扣後19元就能入手。原本官方因損失過大不得不取消誤植金額的訂單，但遭受消費者砲轟，雪芙蘭官方在13日凌晨於臉書宣布，基於對消費者的重視，公司經營層下令「對於我們自己造成的錯誤，我們將竭盡全力盡力出貨！」雖會造成公司虧損近2百萬元，「但是消費者的信任與愛護更是公司首要緊緊守護的。」
記者賴志昶／台北報導
2021-11-15 11:38:40
雪芙蘭在雙11當天，於蝦皮商城出現錯標價的錯誤，原本官方只在商城發布一張手寫公告稱，宣稱因損失金額過於龐大，不得不取消物質金額的相關訂單；對於造成顧客困擾，「我們將致上最大歉意」，並提供雪弗蘭蝦皮折價券60元作為補償。
不過，雪芙蘭貿然取消全部訂單的舉動，引爆眾多消費者抱怨。因此雪芙蘭幾經考量後，13日凌晨再於臉書公告，對於昨日商城內沐浴乳與洗面乳活動價格誤植一事，相信有部分消費者看到昨日晚上短暫公告約 30 分鐘的道歉啟事，「再次跟各位道歉，對於昨天道歉啟事公告的處理方式，乃未經深思熟慮以及緊急的狀況下發佈的。」
雪芙蘭官方聲明強調，昨（12）日董事長及經營層一看到公告後，便指責這是不負責任的態度，立即下令撤掉昨日的道歉啟事，「對此，再次致上十二萬分歉意！」基於對消費者的重視，公司經營層下令：「對於我們自己造成的錯誤，我們將竭盡全力盡力出貨！」雖會造成公司虧損金額近2百萬元，「但是消費者的信任與愛護更是公司首要緊緊守護的！」
最後，雪芙蘭表示，因為誤植價格之訂單數量過於龐大，請給予公司一些時間處理出貨，還懇請各位顧客耐心等候，「我們將會竭力盡速將各位訂購的物品送達。」