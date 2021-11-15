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物價溫和上漲是健康的！央行總裁：明年首季後會慢慢下來

▲面對物價走揚，中央銀行總裁楊金龍表示明（2022）年第一季仍會稍高一點，但之後就會慢慢下來。（圖／取自 pixabay ）
▲面對物價走揚，中央銀行總裁楊金龍表示明（2022）年第一季仍會稍高一點，但之後就會慢慢下來。（圖／取自 pixabay ）

記者顏真真/台北報導

2021-11-15 11:46:22

全球陷入通膨危機，根據主計總處公布我國今（2021）年前10月消費者物價指數年增率1.82%，中央銀行總裁楊金龍今（15）日表示還好，預期明年第一季仍會稍高一點，但之後就會慢慢下來，而且大部分機構預期台灣明年消費者物價指數年增率在1.5%以下。他也強調，物價溫和上漲是健康的，也不會有停滯性通膨問題。

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面對物價持續上漲，立委認為央行應苦民所苦，楊金龍則表示對於民生物資上漲，央行也感同身受，民生用品物價確實有上漲現象，17項
民生物資今年前10月上漲率2.3%，但這是因為去年上漲率很低，在感受上就會覺得這17項民生物價怎會突然上漲這麼多。他說，如果明年物價持續上漲就是因為油價的關係。

楊金龍也強調「物價溫和上漲是健康的」，企業才能賺錢才有利潤，才有雇用較多員工。至於立委追問薪資調幅跟得上物價漲幅嗎？他說，今年來看製造業、工業薪資成長幅度非常高，服務業薪資成長很低，呈現兩種狀況，出口、製造業扣除物價的實質薪資上漲百4.08%，批發零售業則是負的，主要是不賺錢，加上物價又漲，實質薪資就變負的，因此呈現兩極化的情況。

不過，楊金龍也提到，大部分機構都預期我國消費者物價指數年增率會在1.5%以下，他也認為今年全年消費者物價指數年增率不會超過2%，而且至目前為止，依央行蒐集到的資訊，並未改變通膨是暫時性的看法，而且沒有停滯性通膨疑慮。

他分析，台灣通膨會上升大部分都是因油料費的關係，目前國際油價在80美元左右，但國際能源署都認為明年油價會在75美元左右，不會高於80美元。

至於央行副總裁陳南光拋出通膨警訊，楊金龍認為這樣的看法也沒有錯，央行會密切關注通膨後續變化，而且目前收到的訊息是，到明年第一季國內物價年增率會稍微高一點，之後就會慢慢下來。

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