劉嘉玲「拍一部戲拆一間廁所」　拒絕和梁朝偉共用

港星劉嘉玲出道30餘年，戲劇佳作無數，也是娛樂圈著名凍齡女星之一，與梁朝偉相愛相守的故事更是令人津津樂道。不過個性看似豪邁的她，坦言有潔癖，拍戲時因為無法忍受別人用過的廁所，會大費周章重新裝修再使用。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-15 12:10:01｜2021-11-15 12:10:59
劉嘉玲早前在節目《最佳女主角》受訪，主持人要她按節目慣例爆料一個自己的祕密，劉嘉玲承認本身有嚴重潔癖，「拍《狄仁傑》時，我把酒店的整個廁所換掉了，連浴缸，洗手盆和馬桶，都換掉了...」
主持人一聽頗訝異，再次確認：「妳是說，原來有的東西全都毀了，換成了新的馬桶和浴缸？」劉嘉玲回覆「對啊」，坦承拍戲對住宿要求很高，會請劇組一定要先將飯店所有的東西都換新，尤其是廁所、浴室，且沒有一次例外。
對次，主持人好奇枕邊人梁朝偉怎麼上廁所，劉嘉玲表示：「我們從一開始就是兩個洗手間，一直都是分開用！」原來她和梁朝偉在家有各自的盥洗間，不會共用，如此一來也可以省下互相等待的時間。
相較自己，劉嘉玲說，梁朝偉私下很邋遢，讓有潔癖的她很抓狂，「他是那種一回家就躺在床上，我很害怕他把外面的病菌帶回家裡．滿腦子在想，你穿的那條褲子坐過什麼沙發？有什麼人坐過？你帶了多少灰塵回家？」
劉嘉玲直言，這些煩惱都是自找的，是自己跟自己過不去，很羨慕梁朝偉自在的狀態，她也從沒想要改變對方，就像梁朝偉從來沒有埋怨過她的潔癖。（編輯：楊穎軒）