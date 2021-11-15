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大連疫情延燒！40萬戶遭貼封條禁止外出　大媽翻窗被罵翻

▲中國疫情嚴峻，大連市政府規定居家隔離者家門口得貼上封條不得外出，有大媽卻異想天開爬窗打算「跳樓外出」，畫面曝光嚇壞不少網友。（圖／翻攝自微博）
▲中國疫情嚴峻，大連市政府規定居家隔離者家門口得貼上封條不得外出，有大媽卻異想天開爬窗打算「跳樓外出」，畫面曝光嚇壞不少網友。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-15 12:42:23

中國10月中旬爆發了新一輪的本土新冠疫情，目前延燒至21個省份，尤其遼寧省大連市至14日已累計本土新冠肺炎確診260例、無症狀者64例，總計324人染疫，成為疫情熱點。當局為嚴防控管採取「貼封條」、「禁出戶」並加裝電子監控設備等措施，確保居家隔離者無法出門，但大連市卻有婦人因此攀出窗外，打算跳下樓外出嚇壞鄰居，畫面曝光後也在陸網上被罵翻。

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中國10月17日以來出現本土疫情，其中遼寧省4日出現第一例確診者，成為這波本土疫情最嚴重的疫區。大連市政府坦言，此輪疫情有「學校聚集性」特點，從莊河大學城散播，疫情傳播單位自家庭到校園，並於日前刊登一份由「大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組」署名的通告，指出為了遏制病毒傳播必須減少人員流動，為此要求居家隔離者堅決做到「足不出戶」，並配合相關部門安裝監控設備，加貼電子門磁、封條等方式確保人員不外出。

▲中國大連疫情嚴峻，居家隔離者家門口遭貼封條不得出戶，有大媽異想天開爬窗打算「跳樓外出」畫面曝光嚇壞不少網友。（圖／翻攝自微博）
▲居家隔離者必須徹底達到「足不出戶」，家門口還被貼上封條。（圖／翻攝自微博）
綜合陸媒報導，在採取強硬的隔離管制措施之下，微信、微博等中國網路社群中就產生不少討論，有自稱莊河當地民眾就表示，有多達40萬戶民眾受到影響，而莊河目前戶籍人口為88.9萬人，若消息屬實等同有半數人家門口全被貼上封條，禁止外出，另外也有民眾呼籲一旦家門被貼上條後，最好自己「再把門反鎖」，並告知所有家人，尤其是小孩，這14天都不能打開家門。

此外，當地還有一名婦人試圖在居家隔離期間爬出鐵窗外，疑似要從2樓高處往外跳，最後來回試探、觀察了高度之後，跳下樓的念頭作罷，但驚險影片曝光後也引來許多網友紛紛斥責，指稱婦人自私不該破壞防疫工作，儘管也有少部分網友緩頰推測她有說不出的苦衷，多數網友仍抨擊其危險舉動「以前開門是生活，現在開門是犯罪」、「封條破損的話，就要自費拉走隔離」。

▲中國大連疫情嚴峻，居家隔離者家門口遭貼封條不得出戶，有大媽異想天開爬窗打算「跳樓外出」畫面曝光嚇壞不少網友。（圖／翻攝自微博）
▲儘管最後大媽乖乖回到屋內，但作勢要向外跳的畫面仍讓鄰居心驚膽跳。（圖／翻攝自微博）
根據大連市政府該份公告，若於居家隔離期內人員擅自外出者，一經發現，將按照相關法律法規依法進行處罰，該戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員全部實施居家隔離管控，並重新計算居家隔離時間，同時不遵守規定人員也會納入誠信記錄。

▲中國大連疫情嚴峻，居家隔離者家門口遭貼封條不得出戶，有大媽異想天開爬窗打算「跳樓外出」畫面曝光嚇壞不少網友。（圖／翻攝自微博）
▲大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組發布公告提醒民眾齊心抗疫。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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