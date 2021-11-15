大連疫情延燒！40萬戶遭貼封條禁止外出 大媽翻窗被罵翻
中國10月中旬爆發了新一輪的本土新冠疫情，目前延燒至21個省份，尤其遼寧省大連市至14日已累計本土新冠肺炎確診260例、無症狀者64例，總計324人染疫，成為疫情熱點。當局為嚴防控管採取「貼封條」、「禁出戶」並加裝電子監控設備等措施，確保居家隔離者無法出門，但大連市卻有婦人因此攀出窗外，打算跳下樓外出嚇壞鄰居，畫面曝光後也在陸網上被罵翻。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-15 12:42:23
中國10月17日以來出現本土疫情，其中遼寧省4日出現第一例確診者，成為這波本土疫情最嚴重的疫區。大連市政府坦言，此輪疫情有「學校聚集性」特點，從莊河大學城散播，疫情傳播單位自家庭到校園，並於日前刊登一份由「大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組」署名的通告，指出為了遏制病毒傳播必須減少人員流動，為此要求居家隔離者堅決做到「足不出戶」，並配合相關部門安裝監控設備，加貼電子門磁、封條等方式確保人員不外出。
綜合陸媒報導，在採取強硬的隔離管制措施之下，微信、微博等中國網路社群中就產生不少討論，有自稱莊河當地民眾就表示，有多達40萬戶民眾受到影響，而莊河目前戶籍人口為88.9萬人，若消息屬實等同有半數人家門口全被貼上封條，禁止外出，另外也有民眾呼籲一旦家門被貼上條後，最好自己「再把門反鎖」，並告知所有家人，尤其是小孩，這14天都不能打開家門。
此外，當地還有一名婦人試圖在居家隔離期間爬出鐵窗外，疑似要從2樓高處往外跳，最後來回試探、觀察了高度之後，跳下樓的念頭作罷，但驚險影片曝光後也引來許多網友紛紛斥責，指稱婦人自私不該破壞防疫工作，儘管也有少部分網友緩頰推測她有說不出的苦衷，多數網友仍抨擊其危險舉動「以前開門是生活，現在開門是犯罪」、「封條破損的話，就要自費拉走隔離」。
根據大連市政府該份公告，若於居家隔離期內人員擅自外出者，一經發現，將按照相關法律法規依法進行處罰，該戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員全部實施居家隔離管控，並重新計算居家隔離時間，同時不遵守規定人員也會納入誠信記錄。
※【NOWnews 今日新聞
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