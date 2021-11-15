這群人衝刑事局！茵聲走鐘獎「鞠躬道歉」：要去告一個人
一年一度的網紅盛事「走鐘獎」日前舉辦第三屆，其中Youtube元老級的團體「這群人」也盛裝打扮出席，並且擔任評審及頒獎人。不過當時正在準備頒獎時，鄭茵聲率領團員一上台就先道歉表示，今天我們有兩人要先離場，因為我跟木星要代替全場女性去告一個人，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 12:45:48
典禮中，當準備要頒發2021年最佳好聲音獎時，這群人一行6人排開，一上台鄭茵聲就表示「這群人呢，在這邊要先跟大家道個歉」語畢，6人就先向觀眾及嘉賓90度鞠躬道歉，隨後表示「因為我們現在七缺一（尼克）就算了，等等還會再缺二，就是我跟木星」。
談到道歉原因，茵聲表示「因為我等等跟木星，要代替全場女性去告一個人，所以在這邊很抱歉」，讓人不禁聯想到，前百萬網紅小玉利用多位Youtuber的長相，製作變臉謎片。茵聲提到「很謝謝阿樂，因為阿樂跟我說警察跟我們約很久了，碰巧就是今天，那我就告訴警察說，等我頒獎後再過去」，此話一出，董仔也在旁開玩笑說「家寧你要一起嗎？等一下要不要跟姊姊一起去？」逗趣話語引發台下觀眾歡呼。
事後，木星也曬出跟茵聲現身刑事局的照片，證明典禮上的所言不假，木星笑說「跟茵聲真的去刑事局啦，把該做的事情做好」；不少網友也紛紛回應「還以為是典禮劇本，結果是真的！支持」、「支持提告！說到做到超讚」、「那天典禮上應該有一堆人要提告XD」。（編輯：張嘉哲）