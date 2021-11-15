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宋生問媽「我真的會好嗎」　左耳聽力有異憂能否真正痊癒

▲宋姓大學生左耳聽力有異，暫留加護病房觀察。（圖／家屬提供，2021.11.15）
▲宋姓大學生左耳聽力有異，暫留加護病房觀察。（圖／家屬提供，2021.11.15）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-15 12:50:21｜2021-11-15 13:41:38

台中宋姓大學生日前遭瑪莎拉蒂3名惡煞圍毆至重傷，警方今破獲背後的暴力討債集團。人在台中榮總的宋姓大學生，預定今（15日）晚間可轉出加護病房，但檢查時發現左耳聽力不好，醫院決定進一步檢查評估。宋母表示，孩子內心還在恐懼之中，一句「媽媽，我真的會好嗎？」讓她鼻酸。

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瑪莎拉蒂3惡煞主嫌張敦量除了是彰化「百桂食品」小開，還投資經營線上博弈網站及暴力討債。台中警方今（15日）宣布偵破該博弈集團，並查扣保時捷、賓士等4輛名車，逮捕許姓主嫌及幹部4人，其中1人是金長髮妹，訊後依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《賭博罪》等罪嫌偵辦。
 

▲警方移送許姓主嫌及幹部4人，其中1人是金長髮妹。（圖／台中市警局提供，2021.11.15）
▲警方移送許姓主嫌及幹部4人，其中1人是金長髮妹。（圖／台中市警局提供，2021.11.15）
宋姓大學生母親對警方偵辦效率表示肯定：「希望以後其他案子也一樣有效率。」對於是否原諒對方，她說現在還是提心吊膽：「要等判刑真正確定才能放心，不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎？」

院方前天表示宋姓男大生若狀況持續穩定，今天可從加護病房轉到普通病房，但宋母上午探視後表示：「兒子今天對話沒有太大問題，他只想早點轉到一般病房。」她說兒子左眼原本近視300度，這次遭毆打受傷，「今天左眼還很腫，眼球轉動速度比較慢，醫師評估眼睛應該沒大礙。」
 

▲宋母說現在仍提心吊膽，考慮是否繼續在台中生活。（資料畫面／家屬提供，2021.11.15）
▲宋母說現在仍提心吊膽，考慮是否繼續在台中生活。（資料畫面／家屬提供，2021.11.15）
不過院方發現宋姓大學生左耳聽力不好，必須做進一步檢查。中午院方通知宋母，晚間可以轉到一般病房，同時也將這好消息告訴宋姓大學生。

宋母說，兒子不挑食，這兩天食慾還不錯，她都依照醫院營養師的安排給孩子進食，前天買布丁給兒子嘗味道，昨天有護理師給兒子吃饅頭，目前恢復狀況還可以，但她比較擔心的是心理問題。

宋母說，兒子目前沒什麼情緒上的表達，但有點躁動，她怕他太激動傷到腦，或造成陰影，以後不敢走出社會，因此有些話不敢多問。她說兒子現在仍在恐懼之中，還問她：「媽媽，我真的會好嗎？」讓她很心疼。
 

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