拜習視訊會明登場　美中談什麼？BBC：台灣問題將成關鍵

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而即將舉行的視訊峰會，分析人士認為，在過去幾年，華府與北京之間的關係在涉及安全、經濟和政治等一系列問題上變得更加複雜。此次美中高峰會，很可能會與以往的美中元首峰會不同，拜習會不太可能產生具體成果。
先前美國非政府組織「美中關係全國委員會」指出，習近平曾表示中國準備與美國合作，使關係重回正軌，合作是「唯一正確的選擇」。
在美中兩國關係持續緊張的情況之下，雙方在第三次會面中期望獲得何種成果，也讓外界相當關心。英國媒體《BBC》更針對兩國即將討論棘手的話題進行分析。
拜登想要什麼
分析指出，這次會談的期望值很低，但是召開會談這件事本身就是重大成果，顯示出雙方都打算修復過去幾年急劇下滑的美中關係。
其中台灣問題可能會是首要議程。拜登希望習近平承諾維護台海和平，因為北京當局持續加強對台灣的軍事壓力。但是作為回報，拜登將不得不像習近平保證，美國在台灣主權問題上不抱持任何立場。
這次會談將是拜登說服習近平相信「美國政府對中戰略將是穩定雙邊關係的框架」的一次機會。美國國務卿布林肯曾表示，「該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗時則與之對抗。」
不過先前中國外交部長王毅與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會談時表示，「美國希望將氣候議題的合作，轉化為美中關係的一個綠洲，但如果綠洲被沙漠包圍，遲早也會被沙漠化。」明確表示，氣候行動等合作問題是不能脫離外交關係大環境中的爭議點。
習近平想要什麼
報導分析，中國在這場會談中關切的議題可用兩個詞概括：「台灣、對話」。
對於亞洲以外的許多國家來說，台灣似乎是一個模糊的議題。但是對北京而言，台灣是「祖國」想與之全面統一的「叛徒省份」。習近平認為統一是必然的，他知道若是自己能達成這一點，將會被「封聖」（Canonization）。
但就在前幾週，拜登承諾，若是中國發動攻擊，將會出兵協防台灣，顯示出美國在這方面的觀點似乎相當明確。習近平在這次對話中，希望得到拜登澄清。但與此同時，最近外媒從衛星圖像中得知，中國軍方正使用類似美國航空母艦的目標物進行瞄準訓練。兩國關係持續不佳，可能引發「戰爭的可能性」，讓「對話」成為視訊峰會的最希望達成的目標之一。
報導認為，北京會注意到，習近平與拜登在去年9月通話之後，官方聲明最後一行警告，「雙方有責任確保競爭不會轉向衝突。」在兩國重新建立多層次的會晤、談判和對話機制可以確保實現這一目標。