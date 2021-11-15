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拜習視訊會明登場　美中談什麼？BBC：台灣問題將成關鍵

▲美國總統拜登與中國國家主席即將舉行視訊峰會，這是在拜登上任之後，兩人第三次會談。圖為習近平2012年以中國國家副主席身份訪問美國，由拜登陪同參訪行程資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與中國國家主席即將舉行視訊峰會，這是在拜登上任之後，兩人第三次會談。圖為習近平2012年以中國國家副主席身份訪問美國，由拜登陪同參訪行程資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-15 13:30:04｜2021-11-15 13:35:57

美國總統拜登與中國國家主席即將在美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行視訊峰會，會有哪些急待解決的問題被搬上檯面討論，引起國際社會密切關注。儘管美國與中國上週才在氣候峰會COP26中發表聯合聲明，但是台海軍事對抗疑慮日漸加深，兩國之間的分歧以及緊張局勢仍未獲得緩解。

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以往美國總統上任後都會與中國最高領導人進行會晤，但自從前川普政府時期，與中國雙邊關係全面惡化，甚至被外界認為已經跌落至兩國邦交化以來40年最低點。雖然拜登上任之後，與習近平進行過2次電話會談，但是兩國關係仍舊沒有改善跡象，兩人也都承認美中關係出現了顛簸。

而即將舉行的視訊峰會，分析人士認為，在過去幾年，華府與北京之間的關係在涉及安全、經濟和政治等一系列問題上變得更加複雜。此次美中高峰會，很可能會與以往的美中元首峰會不同，拜習會不太可能產生具體成果。

先前美國非政府組織「美中關係全國委員會」指出，習近平曾表示中國準備與美國合作，使關係重回正軌，合作是「唯一正確的選擇」。

在美中兩國關係持續緊張的情況之下，雙方在第三次會面中期望獲得何種成果，也讓外界相當關心。英國媒體《BBC》更針對兩國即將討論棘手的話題進行分析。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美中關係出現顛簸，拜習視訊峰會引發全球關注。（圖／美聯社／達志影像）

拜登想要什麼

分析指出，這次會談的期望值很低，但是召開會談這件事本身就是重大成果，顯示出雙方都打算修復過去幾年急劇下滑的美中關係。

其中台灣問題可能會是首要議程拜登希望習近平承諾維護台海和平，因為北京當局持續加強對台灣的軍事壓力。但是作為回報，拜登將不得不像習近平保證，美國在台灣主權問題上不抱持任何立場。

這次會談將是拜登說服習近平相信「美國政府對中戰略將是穩定雙邊關係的框架」的一次機會。美國國務卿布林肯曾表示，「該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗時則與之對抗。」

不過先前中國外交部長王毅與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會談時表示，「美國希望將氣候議題的合作，轉化為美中關係的一個綠洲，但如果綠洲被沙漠包圍，遲早也會被沙漠化。」明確表示，氣候行動等合作問題是不能脫離外交關係大環境中的爭議點

▲中國大陸國家主席習近平（左）2012年2月以國家副主席身分訪問美國時，拜登副總統（右）全程陪同，兩人在洛杉磯開會時，還一起吃巧克力。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國《BBC》報導指出，台灣問題可能將會是此次敗習會的重要議程。圖為習近平2012年以中國國家副主席身份訪問美國，由拜登陪同參訪行程資料照。（圖／美聯社／達志影像）


習近平想要什麼

報導分析，中國在這場會談中關切的議題可用兩個詞概括：「台灣、對話」。

對於亞洲以外的許多國家來說，台灣似乎是一個模糊的議題。但是對北京而言，台灣是「祖國」想與之全面統一的「叛徒省份」。習近平認為統一是必然的，他知道若是自己能達成這一點，將會被「封聖」（Canonization）。

但就在前幾週，拜登承諾，若是中國發動攻擊，將會出兵協防台灣，顯示出美國在這方面的觀點似乎相當明確。習近平在這次對話中，希望得到拜登澄清。但與此同時，最近外媒從衛星圖像中得知，中國軍方正使用類似美國航空母艦的目標物進行瞄準訓練。兩國關係持續不佳，可能引發「戰爭的可能性」，讓「對話」成為視訊峰會的最希望達成的目標之一。

▲2015年9月，當時還在擔任副總統的拜登在美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地歡迎來訪的習近平。（圖／美聯社／達志影像）
▲報導分析，習近平希望能在台灣協防問題上獲得拜登澄清。圖為2015年當時還是副總統的拜登在美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地歡迎來訪的習近平。（圖／美聯社／達志影像）

報導認為，北京會注意到，習近平與拜登在去年9月通話之後，官方聲明最後一行警告，「雙方有責任確保競爭不會轉向衝突。」在兩國重新建立多層次的會晤、談判和對話機制可以確保實現這一目標。

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