美哭！BURBERRY打造濟州島鏡面山 鹿群伴你喝咖啡
韓國濟州島竟然平地隆起一座鏡面山？精品品牌BURBERRY在濟州島雄偉的漢拏山腳下，綠樹圍繞的草地，打造一座層疊而上的現代建築作為期間限定的快閃店，具反光特性的表面質材映照著藍天白雲與林野，既充滿夢想又現實不過。同時開設Thomas Burberry咖啡廳，讓鹿群伴你喝咖啡，邀來韓國巨星車銀優、李多熙等人助陣開幕。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-16 15:05:22
這座結合自然與科技、室內與室外、真實與想像之間界限的BURBERRY快閃店，前衛融合了極具未來感的建築風格並與大自然緊密相連。形塑出受週遭地形所啟發的建築輪廓線，雕刻出富有想像力的結構。宛如一座鏡面山聳立在漢拏山腳下，坐落在俯瞰山房山和南岸，映照著地貌迷人景致，也可從頂部觀景台欣賞景緻，體現炙手可熱的沉浸式體驗。
隨快閃店特別設置的Thomas Burberry咖啡廳，以樹叢裡嬉戲的小鹿作為牆面圖騰，並將經典鹿紋圖案打造成椅面，搭配可透視戶外的玻璃窗，享受虛實交錯的自然美景，讓鹿群伴你喝咖啡、吃甜點。
由品牌大使車銀優領軍，夯劇《魷魚遊戲》男星魏嘏雋、丁海寅、李多熙及文佳煐等韓星，一同亮相於開幕活動。進入由法國數位藝術家Maotik，新媒體藝術家曹雨西與多媒體設計師劉佳玉，共同設計的創新空間，還可感受數位與實體碰撞的沉浸式體驗。