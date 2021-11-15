蔣萬安街頭遭嗆　綠：民眾知國民黨帶頭反科學、亂台灣

國民黨立委蔣萬安在宣講公投時，接連在菜市場被民眾嗆「為何萊牛可以吃，萊豬不行？」「這些都有國際標準」等，引發網友熱議。民進黨發言人周江杰今（15）日對此表示，這些天天在菜市場買菜、買肉的民眾都知道，國民黨開放含萊牛、反萊豬根本邏輯錯亂、雙重標準，且相關肉品都有國際標準規範，國民黨和蔣萬安難道不知道嗎？





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