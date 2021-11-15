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蔣萬安街頭遭嗆　綠：民眾知國民黨帶頭反科學、亂台灣

▲國民黨立委蔣萬安街頭宣講公投時，遭到民眾嗆聲，引發網路熱議。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨立委蔣萬安街頭宣講公投時，遭到民眾嗆聲，引發網路熱議。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-15 13:53:19

國民黨立委蔣萬安在宣講公投時，接連在菜市場被民眾嗆「為何萊牛可以吃，萊豬不行？」「這些都有國際標準」等，引發網友熱議。民進黨發言人周江杰今（15）日對此表示，這些天天在菜市場買菜、買肉的民眾都知道，國民黨開放含萊牛、反萊豬根本邏輯錯亂、雙重標準，且相關肉品都有國際標準規範，國民黨和蔣萬安難道不知道嗎？

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針對蔣萬安在台北市北投區和松山區菜市場宣講反美豬議題，接連遭民眾嗆「為何萊牛可以吃，萊豬不行？」「這些都有國際標準」，周江杰指出，國民黨開放含萊劑美牛至今已經9年，國民黨是率先開放萊劑肉品來台的，如今同樣標準，為何美牛可以，美豬卻不行，這種說法不僅毫無科學依據，不禁讓人聯想國民黨是不是就是為了反美而反美豬？

周江杰進一步表示，在美國留學、工作多年的蔣萬安，也在美國食用相關符合規定的食品，為何卻反對這樣的食品進口台灣？還要用公投來搗亂、浪費全民納稅錢。蔣萬安之前在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，也被蘇揆問到答不出話，如今在市場宣講遭民眾質疑，也沒辦法正面回應國民黨雙重標準。這顯示出國民黨昨是今非的情況，不僅民眾難以接受，連國民黨自家立委都難以辯護。

周江杰強調，民進黨一直以來都是遵照聯合國國際食品法典委員會（CODEX）在2012年通過的安全容許量標準，接軌世界貿易準則和安全標準。反觀國民黨在2012年國際標準尚未訂定前，就急著想要開放含萊劑美牛，現在卻不顧國際標準與科學證據，反對同樣含萊劑的美豬進口，這樣「吃萊牛、反萊豬」自相矛盾、政策前後不一的情形，就是在帶頭「反科學、亂台灣」。

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