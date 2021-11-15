郭台銘7歲千金處女秀！全家動員搶看萌樣

喜歡音樂的金牌製作人陳子鴻，他除了是台語天后江蕙的經紀人與幕後推手，喜歡音樂近年更成立了專案部門開辦歌唱課程，提供一個正式演出的舞台圓夢。其中鴻海創辦人郭台銘7歲的小女兒QQ也是此課程的學員之一，現場還直接挑戰演唱2首歌曲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-15 14:10:57
陳子鴻表示此課程其實沒有對外招生，參與者都是朋友的朋友，加上學員之間「呷好逗相報」，學員中不但有祖孫三代、一個家庭爸爸、媽媽加上小孩都來學唱歌，更有學員住在同個社區的住戶因為被推薦而報名課程，陳子鴻也認為這個課程的開辦，似乎也讓這些學員與家人、朋友之間的距離縮短了，每位學員在完成演出後，台下的親友也都給予正面的回饋。
而鴻海創辦人郭台銘7歲的小女兒QQ也是此課程的學員之一，這次QQ更主動提出要挑戰兩首歌曲，其中一首竟是難度相當高的動畫《阿拉丁》中的《A Whole New World》。且因為QQ非常重視這場演出，小小年紀的她竟主動提出想要換裝，於是媽媽也精心為她準備表演的服裝，更特地找設計師做了兩套衣服給QQ上台穿，相當重視這次的演出。郭台銘一家人這次一樣是全家總動員到現場，爲QQ加油打氣。
另外，有一位女學員Yuki已高齡70幾歲，依舊想要完成心中的目標，挑戰自我選唱歌曲《雙人枕頭》，並請到舞蹈老師加入，一同完成了華爾滋。陳子鴻得知後表示，能夠讓參加的學員學習才藝的同時，也完成人生中的願望清單是一件非常有意義的事情，沒想到才剛做了一團唱跳女團，現在學員中竟然還誕生出一位唱跳阿嬤，超酷！」