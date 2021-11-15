台中購物節民眾怒指詐騙　中獎不算數

台中購物節推出現金抽獎，民眾投訴及網路貼文指消費參加抽獎抽中 5000 元現金，事後卻被以發票金額不足 500 元，不能兌換，怒指市府詐騙。民進黨議員周永鴻今質詢指出，接獲民眾陳情表示，獲台中購物節 App 通知中獎，兌獎時廠商卻以單筆消費不足 500 等理由拒絕給予獎金，但活動規則寫到「登錄金額累計滿 500 元」就能得到抽獎號碼。他要求經發局應該徹查此事，並把該發的獎金給民眾，否則既損害市民權益，也造成市民對市府不信任。

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周永鴻表示，近日有多位民眾向他陳情，參加台中購物節抽獎活動，獲系統通知中獎，要兌獎時廠商卻以單張發票不足 500 為理由拒絕，只回應會用 500 元 7-11 禮券補償。

周永鴻表示，根據購物節官網說明，本次民眾只要「登錄金額累計滿 500 元」就能得到一組抽獎號碼，登錄累計滿 1000 元得到兩組，依此類推。並無註明限單筆消費滿 500 以上才能參加抽獎。

周永鴻質疑，活動內容既無註明單筆消費滿 500 以上才能參加抽獎，民眾獲得抽獎號碼且中獎，事後才說不算數，經發局還玩文字遊戲怪民眾沒有看規則，實在有欠公允。他更質疑沒發出去的獎金流向，當中是否有黑箱作業，人謀不臧的情形？

經發局澄清，民眾參加台中購物節，只要消費「累計」金額滿 500 元即可獲一組抽獎序號，非單筆消費 500 元以上才可參加抽獎，另購物節於活動開跑前已詳細訂定相關規定，若發票打統編、作廢或折讓，該張發票即不算數，民眾若不慎登錄中獎，主辦單位將依規註銷中獎資格，並依下一序號次序遞補，不會收回獎金。