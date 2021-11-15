台中購物節民眾怒指詐騙　中獎不算數

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周永鴻表示，近日有多位民眾向他陳情，參加台中購物節抽獎活動，獲系統通知中獎，要兌獎時廠商卻以單張發票不足500為理由拒絕，只回應會用500元7-11禮券補償。
周永鴻表示，根據購物節官網說明，本次民眾只要「登錄金額累計滿500元」就能得到一組抽獎號碼，登錄累計滿1000元得到兩組，依此類推。並無註明限單筆消費滿500以上才能參加抽獎。
周永鴻質疑，活動內容既無註明單筆消費滿500以上才能參加抽獎，民眾獲得抽獎號碼且中獎，事後才說不算數，經發局還玩文字遊戲怪民眾沒有看規則，實在有欠公允。他更質疑沒發出去的獎金流向，當中是否有黑箱作業，人謀不臧的情形？
經發局澄清，民眾參加台中購物節，只要消費「累計」金額滿500元即可獲一組抽獎序號，非單筆消費500元以上才可參加抽獎，另購物節於活動開跑前已詳細訂定相關規定，若發票打統編、作廢或折讓，該張發票即不算數，民眾若不慎登錄中獎，主辦單位將依規註銷中獎資格，並依下一序號次序遞補，不會收回獎金。
經發局提醒民眾，留意正確登錄消費發票或收據，以免產生中獎無效情事，經發局持續優化活動APP，並執行內部作業檢查，確保活動公平性，保障民眾權益。