全台最大公辦都更招商 特貿三引入民間投資超過750億元
亞灣之鑰特貿三評選結果出爐，北基地由興富發建設股份有限公司取得最優申請人、南基地北側最優申請人為國揚實業股份有限公司與台灣人壽保險股份有限公司合組之團隊、南基地南側最優申請人則為國城建設股份有限公司與高興昌鋼鐵股份有限公司組成之智匯方舟合作聯盟，預計吸引民間投資金額總計超過750億元。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-15 14:36:22
高雄市副長林欽榮表示，特貿三歷經三次的流標此次成功有幾個意義，從今年2月28日由總統、院長宣布亞灣區5GAIoT的實踐場域，中央也承諾要在5年之內投入110億，這給了特貿三能夠招標順利成功很大的基礎，評選的這三家中都是基於在地的，興富發建設從高雄起家，一個是國揚實業與台灣人壽保險合組，另一家國城建設，創下高雄招商投資案採取廉政平台，特貿三5.3公頃開發後總價值將超過1,200億元，創造至少4,000工作機會。
林欽榮指出，此件可說是大S廊帶的前店後場，大S廊帶的北邊至少有台積電、日月光坐鎮，5GAIoT的特貿三就是前店，是重大場域，市政府和台電會分回10萬坪的場域辦公樓，其中40%為市府的、60%是台電的，所以作為5GAIoT的真正的落實，其實是個很大很大的意義，而且每一家都承諾至少是4年動工，5年完成，6年全部都會完成。
至於社會住宅的問題，這個亞灣新灣區裡面，預計在明年年底之前一定要動工的有1,600多戶，包括招商跟統包，幾個大型投資案都已經一一形成，因此不會擔心房價被炒作，相對必須要把安家住宅，包括青年住宅趕快要建設，我們預計到今年年底總共有5,048戶會在今年年底動工。
林欽榮說，這些住宅是由國家住都中心與高雄市政府一起合作，市政府分配是2,800戶，7,200戶是由國家住都中心做，今年年底之前一定發包到50%開工率，所以也請大家多注意這些訊息，都會陸陸續續完成，盡可能在2024或2025年時候就開始釋放出來。