COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

反烏托邦預言成真？威尼斯「裝百台監視器」追蹤觀光人流

▲威尼斯市長卜良洛（Luigi Brugnaro）採購百台監視器材，打算透過手機追蹤系統等新科技控制觀光人潮。圖為疫情前的威尼斯。（圖／美聯社／達志影像）
▲威尼斯市長卜良洛（Luigi Brugnaro）採購百台監視器材，打算透過手機追蹤系統等新科技控制觀光人潮。圖為疫情前的威尼斯。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-15 14:41:49

疫情重挫全球觀光旅遊業，隨著疫苗覆蓋率提高，歐洲各國近期皆做好準備，祭出鬆綁後的入境限制，打算重新迎接國際觀光客。然而對於水都威尼斯來說，疫情卻是讓城市觀光鬆一口氣的黃金期，一旦重新開放遊客候恐怕又會迎來龐大的觀光人流，對此，威尼斯市長也準備啟動收費機制，並透過手機追蹤系統等新科技控制人流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠疫苗覆蓋率的提升，讓義大利知名的水都威尼斯重新對外打開大門，不過在疫情爆發前，威尼斯每年都會吸引2500萬名旅客，幾乎癱瘓整座城市。綜合《紐約時報》、《路透社》等外媒報導，威尼斯市長卜良洛（Luigi Brugnaro）在重新開放前決定運用新科技來控管遊客人潮，包含採購大批監視器、光學感測器與手機追蹤機制等，能夠搭配軟體監控遊客從哪裡來、要去哪裡與移動速度等，就連性別、年齡、國籍等基本資料也能掌握。

▲威尼斯市長卜良洛（Luigi Brugnaro）採購百台監視器材，打算透過手機追蹤系統等新科技控制觀光人潮。圖為疫情前的威尼斯。（圖／美聯社／達志影像）
▲威尼斯每年迎接從全世界湧入的觀光客，對於生態、環境和當地居民的生活來說都是龐大負荷。圖為疫情前的威尼斯。（圖／美聯社／達志影像）
市府官員認為，由於威尼斯經年觀光人潮擁擠，除了對環境、生態造成負擔，對當地居住民眾來說生活也相當不便，導致人口高度外移，此舉能清楚查看城市人流是否過度擁擠、運河船隻或船民是否有超速等違規行為，甚至預計明年夏天起將在特定景點設置收費站，要求一日遊的遊客必須預約付費才能參觀，若人流擁擠則不開放入內，票價將視季節、人潮而定，預計介於3至10歐元（約新台幣96至318元）。

然而這項政策也掀起市民兩極看法，部分民眾支持有助於減少觀光人流的政策，但更多居民認為這樣監視、控制人們行動宛如反烏托邦預言成真，有當地民眾形容若未來設置入內收費制度，等於宣布威尼斯不再是城市而是一座博物館，也有當地媒體警告威尼斯將成為反烏托邦小說《一九八四》當中的露天版「老大哥」。

目前歐洲不少國家為了重振經濟，要求進出公共場所的民眾出示「新冠通行證」（COVID pass），證明自己完全接種、已經痊癒或者篩檢陰性，並致力推廣疫苗接種，然而近日歐洲疫情重新復燃，義大利因12歲以上民眾完全接種的比率超過八成，且政府強推疫苗護照使國民疫苗覆蓋率為歐洲諸國的前段班，威尼斯得在觀光人潮湧入前先行做好準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀