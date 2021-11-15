反烏托邦預言成真？威尼斯「裝百台監視器」追蹤觀光人流

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市府官員認為，由於威尼斯經年觀光人潮擁擠，除了對環境、生態造成負擔，對當地居住民眾來說生活也相當不便，導致人口高度外移，此舉能清楚查看城市人流是否過度擁擠、運河船隻或船民是否有超速等違規行為，甚至預計明年夏天起將在特定景點設置收費站，要求一日遊的遊客必須預約付費才能參觀，若人流擁擠則不開放入內，票價將視季節、人潮而定，預計介於3至10歐元（約新台幣96至318元）。
然而這項政策也掀起市民兩極看法，部分民眾支持有助於減少觀光人流的政策，但更多居民認為這樣監視、控制人們行動宛如反烏托邦預言成真，有當地民眾形容若未來設置入內收費制度，等於宣布威尼斯不再是城市而是一座博物館，也有當地媒體警告威尼斯將成為反烏托邦小說《一九八四》當中的露天版「老大哥」。
目前歐洲不少國家為了重振經濟，要求進出公共場所的民眾出示「新冠通行證」（COVID pass），證明自己完全接種、已經痊癒或者篩檢陰性，並致力推廣疫苗接種，然而近日歐洲疫情重新復燃，義大利因12歲以上民眾完全接種的比率超過八成，且政府強推疫苗護照使國民疫苗覆蓋率為歐洲諸國的前段班，威尼斯得在觀光人潮湧入前先行做好準備。
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