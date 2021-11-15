受不了女來賓牌技太爛 徐乃麟飆罵製作人：有在選人？
徐乃麟（乃哥）對演藝工作態度嚴謹，與他搭檔主持麻將節目2年的熊熊（卓毓彤），近日在另一檔節目爆料，乃哥曾因為女來賓牌技太差，事後飆罵製作人，「你們不是有在選人嗎？這個（人）牌技也太爛了吧！」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-15 15:16:13｜2021-11-15 15:42:10
熊熊在《綜藝大熱門》表示，乃哥愛打麻將眾所皆知，且最在意牌技，而她第一天主持直接瘦了1公斤，「我真的太緊張，我連飯都不敢吃」，原因就是乃哥常會站在她後方，以宏亮的聲音說「嘖...唉怎麼瞎打呢？打這什麼？我真的看不下去，我要吐血了！」壓力非常大。
某次，乃哥認為一名女性素人來賓打牌技術太爛，覺得有些動作很多餘，又一直打錯，拖慢錄影節奏，熊熊形容「她不知道怎麼打，她就呃...然後就一直想，大家就要等她」，乃哥忍到錄影結束，直接大罵製作人。
熊熊說，乃哥沒有要求來賓一定要很會打麻將，「但不能這麼誇張」，至少不要影響節目的流暢度。此外，熊熊透露，外界都覺得乃哥很容易生氣，「但沒關係，他很好哄，你給他一包花生就好了」，笑說乃哥真的很喜歡吃花生，「茶他會自備，因為他茶都喝比較貴的。」（編輯：楊穎軒）