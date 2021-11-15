「中法混血」絕美星二代現況曝光 網友驚訝：太接地氣
大陸導演、演員姜文獲獎無數，曾靠著《紅高粱》、《芙蓉鎮》、《陽光燦爛的日子》、《讓子彈飛》等片在國內外獲獎無數，演技和執導功力都備受肯定。姜文曾和法國人類學家桑德琳舍妮維斯 （Sandrine Chenivesse）有過一段8年的婚姻，2人育有1女姜一郎，已經24歲的姜一郎出落得亭亭玉立，混血的精緻五官相當吸睛。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-15 15:06:08
姜文曾公開表示，女兒姜一郎是他見過最美的女生，愛女之心由此可見。姜一郎從小就和媽媽一起住在法國，雖然爸爸是名揚國際的導演和演員，但姜一郎生性低調，對演藝圈沒有興趣，而是選擇當一名服裝助理。曾有網友在網路上爆料，沒想到自己的服裝助理居然是一位星二代，還誇姜一郎不但長得漂亮，而且工作時相當認真，讓人忍不住讚賞她：「太接地氣了吧！」
姜文和法國籍前妻桑德琳舍妮維斯在一次文藝界名流的聚會上一見鐘情，2人閃婚後生下女兒姜一郎，但因為對生活瑣事和教養問題時常起爭執，隨後桑德琳舍妮維斯就帶著女兒回法國生活。姜文則認識了現在的妻子周韻，並一路支持女方的演員事業，姜文2005年和前妻離婚後，隨即將周韻扶正，並生有2子。桑德琳舍妮維斯離婚後時常以淚洗面，導致姜一郎和周韻關係疏離，也讓姜文夾在中間裡外不是人。