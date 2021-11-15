彰化中風婦遭外傭狠虐！捶頭打臉抓髮撞桌　驚悚畫面曝光

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據了解，李婦的兒子曹先生表示，於2019年間聘僱印尼籍外傭妮娜照顧母親，但卻發現母親狀況越來越不好，像是褥瘡愈來愈嚴重，還經常跌倒等，家人不放心因此加裝監視器，今年10月間，母親也透露遭妮娜毆打，結果透過監視器一看，讓大家都很憤怒。
只見妮娜吃著李婦的營養粥，還出手爆打李婦的頭臉，甚至抓頭髮往前桌子撞；另外還有強灌水餵李婦，將李婦身上全弄濕，又將空調開到低溫，李婦因寒冷不斷發抖哭泣。
曹先生表示，若不是即時發現，母親可能連命都沒了，他接著表示，期間試圖聯絡仲介，但對方處理並不積極，甚至要求家屬撤告並和解，否則不能再聘請外傭，完全將責任撇清。
另外，妮娜明知道有監視器，卻依然動手打人，懷疑是要用此方式遣返。而妮娜之後坦承打人，但卻辯稱是「阿嬤不吃飯才動手」。
對此曹嘉豪表示，除了希望司法機關介入外，也應讓惡劣外傭賠償，並禁止其到台灣就業。彰化縣政府勞工處回應，將發函勞動部廢止該名移工聘僱許可及限令出境，不得再於我國境內工作，且家屬可以專案再申請其他外傭照顧老人家。（編輯：林盈君）
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