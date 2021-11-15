六堆人鳴鼓弄獅迎三百　天后宮前獻香花邀請参加紀念大會

今 15 日客家委員會副主任委員鍾孔炤暨來自高、屏六堆十二鄉區長與各領域代表於內埔鄉六堆天后宮前舉辦「鳴鼓弄獅再迎三百活動」，以「弄獅」、「接力擊鼓」等熱鬧儀式，同時向媽祖獻香花稟告 11 月 20 日將舉行「六堆 300 紀念大會」，期許六堆邁向無數個百年，並邀請全國民眾共同來參與六堆 300 文化慶典。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲客家委員會副主任委員鍾孔炤暨來自高、屏六堆十二鄉區長與各領域代表，內埔鄉六堆天后宮內，向媽祖獻香花稟告11月20日將舉行「六堆300紀念大會」，期許六堆邁向無數個百年。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.11.15）

鍾孔炤表示，「六堆」在臺灣開發過程史上有著重要的意義， 300 年前高、屏六堆先民，為保衛家園成立「六堆」聯防組織； 300 年後，透過生活圈緊密的維繫，團結在一起的六堆客家人將自己的語言與文化代代傳承下來，也期望透過六堆三百的活動居民共同參與，藉以凝聚客庄的共識。

鍾孔炤指出，位於屏東縣內埔的六堆天后宮，由當時的六堆大總理鍾麟江發起倡建媽祖廟，不僅有穩定六堆人心的力量，也是當時六堆義勇軍開會集結的重要場域，今日來自六堆各領域人士以舞客家獅、獻盤花向媽祖稟告，並以「接力擊鼓全心參與」方式一起高舉六堆堆旗展現六堆人團結精神，向全國民眾發出邀請於 11 月 20 日 來內埔鄉的六堆紀念公園參加「六堆 300 紀念大會」，這種集結報到的方式，正呼應早期六堆先民為保衛家園在六堆天后宮集聚的團結精神。

▲客家委員會副主任委員鍾孔炤暨來自高、屏六堆十二鄉區長與各領域代表，今天以「鳴鼓弄獅再迎三百活動」弄獅」、接力擊鼓等熱鬧儀式，召開記者會（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.11.15）