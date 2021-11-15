六堆人鳴鼓弄獅迎三百 天后宮前獻香花邀請参加紀念大會
今15日客家委員會副主任委員鍾孔炤暨來自高、屏六堆十二鄉區長與各領域代表於內埔鄉六堆天后宮前舉辦「鳴鼓弄獅再迎三百活動」，以「弄獅」、「接力擊鼓」等熱鬧儀式，同時向媽祖獻香花稟告11月20日將舉行「六堆300紀念大會」，期許六堆邁向無數個百年，並邀請全國民眾共同來參與六堆300文化慶典。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-15 19:10:05
鍾孔炤表示，「六堆」在臺灣開發過程史上有著重要的意義，300年前高、屏六堆先民，為保衛家園成立「六堆」聯防組織；300年後，透過生活圈緊密的維繫，團結在一起的六堆客家人將自己的語言與文化代代傳承下來，也期望透過六堆三百的活動居民共同參與，藉以凝聚客庄的共識。
鍾孔炤指出，位於屏東縣內埔的六堆天后宮，由當時的六堆大總理鍾麟江發起倡建媽祖廟，不僅有穩定六堆人心的力量，也是當時六堆義勇軍開會集結的重要場域，今日來自六堆各領域人士以舞客家獅、獻盤花向媽祖稟告，並以「接力擊鼓全心參與」方式一起高舉六堆堆旗展現六堆人團結精神，向全國民眾發出邀請於11月20日來內埔鄉的六堆紀念公園參加「六堆300紀念大會」，這種集結報到的方式，正呼應早期六堆先民為保衛家園在六堆天后宮集聚的團結精神。
客家委員會表示，六堆300紀念大會系列活動將於11月19日至21日在六堆紀念公園登場，11月19日辦理「三聖地」請神安座，從先民豎旗的萬泉寺、祭祀先賢的忠義祠，六堆天后宮請神與祈福，希望藉由串聯三處文化聖地，向這段歷史致敬，11月20日紀念大會當天有植樹福後代、盤花敬神敬先民、客家大戲、六堆盡好展、客庄豐沛好物展、六堆職人工藝展演秀等六堆文化特色等系列活動。