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拿金鐘戲王沒壓力　薛仕凌：不會因此改變做事態度

▲薛仕凌舊作《愛上巧克力》重新播出。（圖／中視提供）
▲薛仕凌舊作《愛上巧克力》重新播出。（圖／中視提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-16 00:00:00

中視八點檔正播出《愛上巧克力》一劇，勾起不少粉絲的回憶，劇中演員曾之喬、王子、鍾欣凌、薛仕凌等，如今都仍活躍於台劇演出，像是薛仕凌，近來又有新戲上檔，詮釋的是茶農子弟，不論是角色個性或是造型，都與他在《愛上巧克力》裡飾演在巧克力烘培屋工作的年輕店員，是截然不同的戲路。演過不少作品，當他被問到會特別想挑戰什麼角色時，他也表露心態，「一直抱持著『船到橋頭自然直』的隨性感，只在乎自己在當下有沒有把角色詮釋好。」

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▲薛仕凌在《愛上巧克力》演烘培屋店員。（圖／中視提供）
▲薛仕凌在《愛上巧克力》演烘培屋店員。（圖／中視提供）
薛仕凌在今年第56屆金鐘獎一舉拿下「戲劇節目男主角獎」、「迷你劇集電視電影男配角獎」兩個獎項，演技受到肯定，但他透露，得獎後其實沒給自己任何期許，「碰到就全力以赴，當然會想知道可以做到哪裡，但有時候『做得多』並不見得好，對故事、對角色而言，要做到剛剛好。」

得獎對薛仕凌而言，也不會覺得是動力或壓力來源，因為即便平行時空的他沒有入圍、拿獎，他也不會因為這樣就改變自己做事情的態度跟方向。以歌手出道，如今在演員之路發光發熱，對於年底到明年的演藝工作計畫，薛仕凌表示，會把重心放在電視及電影的影視作品上，也期待一直能有不同的作品推出。

▲薛仕凌得獎前後，都保持一樣的工作態度。（圖／中視提供）
▲薛仕凌得獎前後，都保持一樣的工作態度。（圖／中視提供）
《愛上巧克力》總共有80集，薛仕凌提到，當時這是他演過最長集數的一部，後來自己也有其他戲劇作品打破這個紀錄。《愛上巧克力》卡司陣容堅強，讓他遇到許多優秀的演員，其中與鐘欣凌更有不少對戲，「她是一位非常棒的演員，之後如果有機會一起合作，當然很期待。」而兩人合拍的《愛上巧克力》正於中視週一至週五晚間8點播出。（編輯：楊穎軒）

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