T1／獵鷹新賽季主場在嘉藥球館 VIP席「全糖區」共95席
臺南台鋼獵鷹今(15)日公布新賽季主場以及售票日期，本季他們將在嘉南藥理大學進行主場比賽，該球團大約可容納2100人觀賽，球團也根據位置的不同，分成全糖、少糖、半糖與微糖區，季票將在11月18日中午12點於全網售票與全家機台，正式開賣。
記者黃建霖/台南報導
2021-11-15 16:13:59
臺南台鋼獵鷹今日宣布和嘉南藥理大學正式成為主場合作夥伴，雙方將在台南共同扛起推廣籃球運動項目的工作。而談到這次座位區的巧思，錢韋成笑說：「台南的美食文化是最被外界所關注的，而大家知道台南人無論是食物還是飲料都習慣加一些糖，因此我們也用糖份的多寡來針對座位作區別。」
南部地區只有彰化、台南與高雄擁有職業籃球隊，而台南地區不僅已經擁有職業棒球隊，現在也來了一支職業籃球隊。獵鷹在確定以嘉藥紹宗體育館為主場球館後，未來將在110年12月18日起至111年4月30日在此進行賽事和訓練。
座位分別為全糖區、少糖區、半糖區以及微糖區（並另有身心障礙區），全區可容納2100多席次，特設場邊VIP席次「全糖區」95席，設在一樓的座位「少糖區」與「半糖區」共有500多個席次。
老將龍弘元認為自己很滿意這個新球場，因為視野相當清楚，自己也期待開幕賽當天能夠滿場，「希望自己的親朋好友以及以前帶過的小朋友，能一起來體驗職籃球賽氣氛，以及一些周邊活動。」