中職／二軍個人獎項　馮健庭奪打擊、安打雙冠王

中華職棒二軍總冠軍賽將於明(16)日起在斗六棒球場火熱開戰，由例行賽排名第一的中信兄弟二軍迎戰排名第二的樂天桃猿二軍進行五戰三勝賽制，爭奪中職32年二軍總冠軍。聯盟於今（15）日公布二軍個人獎項得主，球員拼戰整個賽季，終能品嚐甜美成果。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-15 15:53:23
今年二軍例行賽打得難分難捨，戰況膠著直到最後一周才確定由中信兄弟與樂天桃猿出線爭奪二軍總冠軍。樂天桃猿馮健庭本季出賽46場、擊出55支安打，並在補足打席數後，以0.288打擊率，超越原排名第一的隊友林政華（0.283），個人包辦安打王、打擊王雙料獎項。統一7-ELEVEn獅隊羅暐捷擊出5支全壘打，雖與隊友鄧志偉並列首位，因打數較少而拿下全壘打王。中信兄弟王政順本季50場出賽，擊出43支安打，以28分打點奪下打點王寶座。二軍盜壘王則是由味全龍隊王順和以14次盜壘成功所拿下。
富邦悍將楊彬本季在二軍出賽15場，防禦率2.13排名首位，戰績6勝3敗，勝投雖與樂天桃猿洪聖欽、富邦悍將范玉禹並列第一，最終因防禦率較低而出線，拿下防禦率、勝投雙冠王。富邦悍將范玉禹本季在二軍出賽85局，送出61次奪三振領先群雄，獲得奪三振王的頭銜。中繼王、救援王雙雙由樂天桃猿所拿下，王志煊25場後援出賽，拿下10次中繼成功；葉家淇本季出賽26場，奪下6個救援成功。
選手拼戰整個賽季達成各項紀錄，全力以赴的精神叫人佩服。中華職棒大聯盟將特別於11月22日，在聯盟舉辦二軍個人獎項頒獎儀式，表揚選手的優異表現。二軍總冠軍賽也將於16日登場，開放球迷免費進場，歡迎球迷共襄盛舉，並配合現場各項防疫措施，與聯盟一同維護安心的觀賽環境，以愉快的心情觀賞精采賽事。