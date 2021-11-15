林智鴻關注地方產業　陳其邁：產業帶動就業及人口成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，在現有國際經貿產業的框架以及國內整體的投資環境，盼吸引更多人至高雄投資，一方面透過公私部門的合作，此次特貿三即藉由公辦都更的方式引進民間資金，市府也取得超過達10萬坪總樓地板面積，將妥善利用空間，提供產業進駐的需求，盼以更充足的力道、更強勁的支持促使整體園區活絡。
陳其邁指出，預計12月包括經濟部的5GAIoT新創園區的成立，亦有7家國際級的加速器進駐，因此在建構生態系方面，提供市場、資源、場域以及整體相關的協助，自然產生群聚效果。
同時，陳其邁也提及上週與議長出席中油5GAIoT專案推動辦公室揭牌儀式，他表示，運用新技術協助國營企業進行轉型，有助中鋼、台電、中油作為企業領頭羊的角色，協助石化、鋼鐵等產業數位轉型。
至於，有關能源轉型部分，陳其邁認同綠電的重要性，不僅執行綠電推動專案辦公室，也建置綠電平台協助廠商，進度正常甚至超前。
另外，針對林智鴻所持續關注的熱帶園藝試驗所開闢滯洪池規劃進度，陳其邁也指出，高市府除持續與中央協調，已責成林欽榮副市長11月23日主持專案會議，小貝湖與園試所相關治水規畫持續進行，預計在明年汛期前完成，改善鳳山淹水問題。