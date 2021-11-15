COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

林智鴻關注地方產業　陳其邁：產業帶動就業及人口成長

▲高雄市議員林智鴻持續關注招商投資議題及地方建設，市長陳其邁表示，亞洲新灣區的開發在於引進新的產業希望游產業帶動就業、就業帶動人口成長。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
▲高雄市議員林智鴻持續關注招商投資議題及地方建設，市長陳其邁表示，亞洲新灣區的開發在於引進新的產業希望游產業帶動就業、就業帶動人口成長。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-15 21:00:00

高雄議員林智鴻等議員今(15)日總質詢時持續關注招商投資議題，市長陳其邁在議會答詢表示，針對全台最大公辦都更招商案—亞灣之鑰特貿三，亞洲新灣區的開發在於引進新的產業、產生群聚效果，並由產業帶動就業、就業帶動人口成長以及人口結構的改變，致整體製造業、服務業以及相關產業皆能受惠。另外，陳其邁同時也強調，預計在明年汛期前完成，改善鳳山淹水問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市議員林智鴻今天上午在市政總質詢時分別針對高雄市地方產業招商投資、、針對地方重要建設，林智鴻持續追蹤熱帶園藝試驗所開闢滯洪池規劃進度，盼防洪治水措施加速，解決地方淹水問題。對此陳其邁做出上述表示。

陳其邁表示，在現有國際經貿產業的框架以及國內整體的投資環境，盼吸引更多人至高雄投資，一方面透過公私部門的合作，此次特貿三即藉由公辦都更的方式引進民間資金，市府也取得超過達10萬坪總樓地板面積，將妥善利用空間，提供產業進駐的需求，盼以更充足的力道、更強勁的支持促使整體園區活絡。

陳其邁指出，預計12月包括經濟部的5GAIoT新創園區的成立，亦有7家國際級的加速器進駐，因此在建構生態系方面，提供市場、資源、場域以及整體相關的協助，自然產生群聚效果。

同時，陳其邁也提及上週與議長出席中油5GAIoT專案推動辦公室揭牌儀式，他表示，運用新技術協助國營企業進行轉型，有助中鋼、台電、中油作為企業領頭羊的角色，協助石化、鋼鐵等產業數位轉型。

至於，有關能源轉型部分，陳其邁認同綠電的重要性，不僅執行綠電推動專案辦公室，也建置綠電平台協助廠商，進度正常甚至超前。

另外，針對林智鴻所持續關注的熱帶園藝試驗所開闢滯洪池規劃進度，陳其邁也指出，高市府除持續與中央協調，已責成林欽榮副市長11月23日主持專案會議，小貝湖與園試所相關治水規畫持續進行，預計在明年汛期前完成，改善鳳山淹水問題。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀