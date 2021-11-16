響應「隨手做好事」 蘇慧倫、鼓鼓、家家辦免費演唱會
蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩等群星11月27日參與「謝謝你做好事We Together」演唱會，將在大安森林公園露天音樂台輪番獻唱，希望藉由美好音樂來感謝日常裡每一件好事的發生，他們也分享在日常生活中所做的一件好事，希望喚起更多人的善念與愛心，大家一同拋磚引玉，幫助社會上更多弱勢族群。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-16 01:00:00
而為熱烈響應本活動欲傳遞的信念「好的事有你一起」，此次6組藝人也將各自拍攝一支「隨手就能做好事」的影片，蘇慧倫率先示範隨手按壓寶特瓶，並丟進回收箱回收；鼓鼓以幽默的方式提醒不能亂丟垃圾，「先生東西掉了，很危險，這裡小偷很多」；家家則是隨手關燈節約能源；宇宙人養成物歸原位的好習慣，練完團後將所有器材物歸位，方便下一位使用者使用。
蕭秉治拍攝幫助他人影片內容其實也在他身上真實上演，他曾在上廁所時遇到廁所沒衛生紙的窘境，當時就是鼓鼓幫他遞過衛生紙；小魏魏嘉瑩則認為在網路說好話，給別人一個鼓勵就是做好事，無論是大事、小事，他們都想傳達生活中隨手做一點好事，就可以讓好事隨時發生，更多人的隨手善舉，將帶來更多正向循環。
11月27日在大安森林公園露天音樂台舉辦「謝謝你做好事We Together」演唱會，蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、魏嘉瑩等相信群星輪番獻唱，眾星full band演出狂飆4小時接力精彩開唱。因以防疫安全為最大前提，今年暑期犀利趴暫停舉辦，他們希望藉由此次演唱會和歌迷再次度過夏的約會，以彌補8月盛夏音樂祭不能面對面的遺憾，此場公益活動，現場採取免費入場，未能到場的歌迷也可透過LINE MUSIC，免費取票觀看。（編輯：楊穎軒）