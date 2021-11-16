英商研發T細胞貼片疫苗　瑞士批准人體試驗

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這種疫苗是讓T細胞迅速把受感染的細胞排出體外，藉此防止病毒複製、演變成疾病。現有COVID-19疫苗製造的抗體是針對病毒本身，用意在阻止病毒感染正常細胞；而T細胞是找出並殲滅受感染的細胞。
美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國BioNTech生技公司合力研發的疫苗、英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學研製的疫苗，也都能觸發T細胞反應，但效果較小。
瑞士藥品監管機關已批准Emergex公司在洛桑市（Lausanne）執行初步人體試驗，從2022年元月3日起，有26人將接種一劑高劑量、一劑低劑量的實驗性疫苗，預計6月會有暫時的試驗結果。
Emergex商務長柯恩（Robin Cohen）說：「這是首度有監管機關批准這類COVID-19疫苗展開臨床試驗，其唯一目的是在沒有抗體反應的情況下引發T細胞的靶向反應，這些T細胞會尋找受感染的細胞，一舉殲滅。」
柯恩以小行星撞地球來打比方說：「病毒就是小行星，它衝向地球（細胞），具有病毒特徵的代碼就迅速顯現在地表（細胞表面）。T細胞會視這些特徵為異物，並在病毒複製出新的活病毒之前斬草除根。」
現有COVID-19疫苗主要是誘發抗體反應，這種反應會隨時間消退，意味著大眾必須接種追加劑以維持保護力。柯恩表示，Emergex疫苗的運作模式不同，重點在盡速殺死受感染的細胞，這代表能提供更長久的免疫效力，或許可長達數十年，且可能更有效對抗病毒變種。
國際期刊「自然」（Nature）上週刊登的研究顯示，有些人會出現「流產感染」（abortive infection）現象，也就是病毒進入人體後幾乎立即被免疫系統的T細胞消滅。科學家認為，這項發現可替新一代觸發T細胞反應的疫苗研發鋪路。
不過，倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授阿特曼（Danny Altmann）說，他懷疑T細胞疫苗「能自行發揮效果」，但可在混打疫苗的做法中當作一種補充，因為T細胞疫苗可能較不受病毒變異影響。
阿特曼表示，輝瑞/BNT等採用傳訊核醣核酸（mRNA）技術製成的疫苗很有效，是因為這類疫苗製造強烈的抗體中和反應；輝瑞/BNT疫苗看起來也比引發較強T細胞反應的AZ/牛津疫苗更有效。
但Emergex的疫苗最快也要2025年才能問世，研發疫苗通常就是需要這麼多時間。柯恩說，去年各種COVID-19疫苗在幾個月內就研發出來，各國監管機關也加速核准流程，但如今緊急狀態已經過去了。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1101115