海神惡煞「金主」被端！幹部赫見金髮妹 查獲4百萬名車
日前，台中發生海神惡煞毆打男大生事件，消息引發網友議論，紛紛痛批幾名富二代行徑囂張，事件越演越烈，市長盧秀燕也親自到醫院探視宋姓男大生，並承諾一定會嚴格執法。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 16:27:27｜2021-11-15 16:29:46
台中市警方介入偵辦後，發現主嫌張敦量背後涉及網路博弈、暴力討債，經由台中地檢署指揮後，15日破獲該不法集團，共逮捕許姓主嫌及3名幹部，其中赫見一名金長髮妹，另外警方也查扣4台包括賓士、保時捷等名車。
對此警方表示，因男大生遭毆事件影響惡劣，台中警察局長蔡蒼柏，立即要求全面清查主嫌幕後的「撐腰人士」，堅持除惡務盡、刨根究底原則。經台中地檢署檢察官指揮偵辦，開始清查主嫌張敦量的背後關係，發現其涉及網路非法博弈、暴力討債。
15日動員警力，逮捕幕後集團許姓主嫌、幹部共4人到案，也查扣該集團名下4台名車，全將案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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