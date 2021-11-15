MLB／若被問「有沒有女朋友？」 陳柏毓準備好黃金解答
美國職棒匹茲堡海盜新人選手陳柏毓2021年應「徐生明棒球發展協會」邀請，擔任棒球教室講師。陳柏毓表示，以前當學員的時候會想問職棒的學長一些奇奇怪怪的問題，如今首次升格成講師，如果面對小球員提出「有沒有女朋友」的問題，自己已經想好應對方法。
記者黃泓哲/台北報導
2021-11-15 16:07:54
陳柏毓2020年以簽約金125萬美金加盟匹茲堡海盜，本季在海盜小聯盟表現優異，不過15日他受訪時表示，第一年在小聯盟，確實遇到很多課題，比如穩定出賽就是2022年球季需克服的問題之一，接下來休季期間會著重在重量訓練及體能，希望表現可以越來越好。
11月底陳柏毓將受邀前往「徐生明盃全國少棒錦標賽」，和父親、前味全球星陳炳男合體擔任棒球教室講師，陳柏毓表示，過去當學員時都會很想問一些奇怪的問題，像是第一次參與nike訓練營時就很想要問王建民。
這次的徐生明盃少棒賽將是陳柏毓首次擔任講師，面對小朋友五花八門的提問會如何招架？陳柏毓已有自己的一套辦法。
「如果他們問『有沒有女朋友』之類的，我應該會回答把握機會、不強求，這樣他們應該聽得懂吧。」陳柏毓說道