台中被封「棒球之都」　議員：家長恐懼不敢讓孩子出門

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台中市議會多名民進黨議員今舉著「沒有真相沒有治安」、「還給父母與孩子一個安心的街道」的標語牌，要求市府不要讓人民活在恐懼中。市議員謝志忠說，瑪莎拉蒂事件打開了台中治安的黑箱，如今台中是全國知名的「棒球之都」，不只宋姓大學生的媽媽想搬離，連花蓮發生車禍糾紛案件，都被網友酸：「我以為我住的地方是台中」，市府到底何時才要硬起來？
謝志忠說，台中父母人心惶惶，擔心孩子出門會遭遇意外，另一位議員王立任也叮嚀剛上大學、考到駕照的女兒儘量不要出門，如果路上遇到事故，第一件事就是把車門鎖好，才不會被拉下車打。他要求警界退休的副市長陳子敬教教年輕人，在台中街道行走，遇到意外該如何處理？
陳子敬答覆說：「先報警、留在車上，等警察來再說。」但市議員黃守達說，瑪莎拉蒂圍毆案發生3天後才曝光，警察跟著媒體報導報案，令市民覺得警察不可靠。他要求成立專案調查小組，由市府提出調查報告，告訴市民到底發生什麼事，並針對缺失檢討改進，還給父母和孩子一個安心的街道。
市議員張耀中也要求查清楚誰在背後撐腰、嫌犯到案後是否有力人士打電話關心，導致大案小辦，而非警方事後大規模臨檢、破獲一個博弈集團就打算交代過去。
陳子敬說，發生這案子自己很難過，已找所有幹部確認相關細節，所屬一再保證沒有關說、目前已知是第一時間誤判案件的嚴重性，警方並南下高雄、台南查處組織犯罪集團，希望重拾市民信心。接下來他會再次叮嚀警方，將此案列入案例教育、檢討缺失避免重蹈覆轍。
市議員林祈烽針對輾斃女大生事件，指出中國醫藥大學新校區所在的水湳經貿園區，因有許多重大開發案，每天大型工程車輛進出，自2019年至今已發生1500件車禍，平均一天有3.5件車禍發生，市府相關單位多次勘查，卻總是「今日公祭明日忘記」，一直沒積極處理才導致女大生命喪輪下。市府交通局長葉昭甫則回覆，道安團隊今天已會同校方，針對水湳經貿園區這區塊的安全，進行討論研議加強，一定會拿出具體辦法改善。