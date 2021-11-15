菅田將暉、小松菜奈閃婚！男生怕女友被追走　火速娶回家

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小松菜奈跟菅田將暉2015年開始合作，包含《失序男孩》和《溺水小刀》，2019年拍完《線：愛在相逢時》後，2人友情昇華，菅田將暉不時對女生釋出好感，小松菜奈也很尊敬對方，於2019年秋天正式交往。
《女性SEVEN》6月報導，菅田將暉的朋友透露，他因深陷小松菜奈的魅力，今年初搬進對方的公寓別間房，舉動讓女生措手不及，但她漸漸被男友打動，半同居一段時間後，小松菜奈接受男生同居提議，與房東解約，跟菅田將暉展開同居生活。菅田將暉的朋友也透露，菅田跟小松交往初期，就認定要與對方結婚，並表示女生太受歡迎，很怕她被追走，所以很想趕快與小松菜奈登記。
小松菜奈跟菅田將暉6月同居後，9月就傳出菅田將暉著手準備婚事，7月再搬到一戶要價4億日圓（約台幣1億元）高級住宅區的公寓，租金每個月至少50至60萬日圓（約台幣13至16.5萬元），該處也是外資企業高官、外交官、外國人等菁英所住的區域，8月也有粉絲在附近直擊2人去便利商店，驗證同居謠言。
小松菜奈跟菅田將暉的定情作《線：愛在相逢時》已在台上映，菅田將暉主演的電影《超慄方殺陣》、《電影之神》、《魔倣犯》，依序於11月19日、11月26日、12月10日在台上映。