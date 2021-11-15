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菅田將暉、小松菜奈閃婚！男生怕女友被追走　火速娶回家

▲小松菜奈（右）跟菅田將暉交往近2年後，6月「同居試婚」，11月宣布結婚。（圖／資料照、菅田將暉Twitter）
▲小松菜奈（右）跟菅田將暉交往近2年後，6月「同居試婚」，11月宣布結婚。（圖／資料照、菅田將暉Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-15 16:22:27｜2021-11-15 16:50:39

日本25歲女星小松菜奈曾與BIGBANG隊長GD傳緋聞，但戀情未被證實。她2019年與影帝菅田將暉熱戀，交往至今2年多，今年6月爆出同居「試婚」，今（15日）2人共同宣布婚訊，閃婚消息驚呆全網。日媒6月曾報導，菅田將暉很怕女友被人搶走，表示很想趕快把她娶回家，不到半年就實踐心願。

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▲菅田將暉、小松菜奈宣布結婚。（圖／菅田將暉Twitter）
▲菅田將暉、小松菜奈宣布結婚。（圖／菅田將暉Twitter）
菅田將暉在Twitter上傳手寫信，表示：「雖然我們兩人還不夠成熟，但我們很感謝這樣的相遇，今後也會充實的享受生活，共築幸福家庭，也會持續帶來作品與大家見面，努力和各位一起打造溫暖的未來。」

小松菜奈跟菅田將暉2015年開始合作，包含《失序男孩》和《溺水小刀》，2019年拍完《線：愛在相逢時》後，2人友情昇華，菅田將暉不時對女生釋出好感，小松菜奈也很尊敬對方，於2019年秋天正式交往。

《女性SEVEN》6月報導，菅田將暉的朋友透露，他因深陷小松菜奈的魅力，今年初搬進對方的公寓別間房，舉動讓女生措手不及，但她漸漸被男友打動，半同居一段時間後，小松菜奈接受男生同居提議，與房東解約，跟菅田將暉展開同居生活。菅田將暉的朋友也透露，菅田跟小松交往初期，就認定要與對方結婚，並表示女生太受歡迎，很怕她被追走，所以很想趕快與小松菜奈登記。

小松菜奈跟菅田將暉6月同居後，9月就傳出菅田將暉著手準備婚事，7月再搬到一戶要價4億日圓（約台幣1億元）高級住宅區的公寓，租金每個月至少50至60萬日圓（約台幣13至16.5萬元），該處也是外資企業高官、外交官、外國人等菁英所住的區域，8月也有粉絲在附近直擊2人去便利商店，驗證同居謠言。

小松菜奈跟菅田將暉的定情作《線：愛在相逢時》已在台上映，菅田將暉主演的電影《超慄方殺陣》、《電影之神》、《魔倣犯》，依序於11月19日、11月26日、12月10日在台上映。

▲《線：愛在相逢時》是小松菜奈（右）跟菅田將暉的定情作。（圖／車庫娛樂）
▲《線：愛在相逢時》是小松菜奈（右）跟菅田將暉的定情作。（圖／車庫娛樂）
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