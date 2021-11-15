拜習會時間曝光！美中關係持續難解　華府盼與北京共存

美國總統拜登（Joe Biden）以及中國國家主席習近平舉行首次視訊高峰會，視訊時間終於曝光，雙方將於美東時間15日晚間7時45分（台灣時間16日早8時45分）舉行視訊會晤。這是自拜登上任之後，兩國元首第三次進行會談，國際社會也十分關注，峰會上會有哪些問題被搬上檯面討論。
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《美國之音》報導，自從20世紀80年代以來，每位美國總統在上任後的第一年裡，都與中國最高領導人舉行了會晤。輿論和分析預期，拜登上任也將會保持這一慣例。但是自川普政府執政後期開始，美中雙方持續交惡，特別是兩年前與中國展開貿易戰之後，雙邊關係全面惡化，甚至被外界認為已經跌落到了自兩國實現邦交正常化40年來的最低點。在拜登自上任之後，先後與習近平通過兩次電話，但是兩國關係並沒有真正改善。
美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）東亞研究教授馬釗表示，美中現階段缺乏合作、缺乏共識、缺乏信任、缺乏溝通，同時白宮缺乏必要的國內政治與民意支持，中國在一定程度上也面臨民族旨意壓力，這種情況之下，拜登與習近平能做的只有加強溝通以及培養互信。
先前美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾表示，拜登政府對中政策目標並不是要試圖遏止、改變中國的政治體制，而是要營造環境使得美中兩個世界大國能夠在國際體制中共存。
分析指出，蘇利文是在為即將舉行的拜習會鋪路。也有分析認為，這番言論並沒有超越美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前提出的「該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗時則與之對抗」概念。
馬釗認為，「不再試圖改變中國」顯示出美國對中政策的變化，因為無論是冷戰時期對中遏制、還是改革開放時期的「和平演變」，美國一直希望通過「軟硬兼施」的手段改變中國，但讓意識型態出現極端差別，以及上升到體制競爭的做法，也引發人們對「新冷戰」的擔憂，更觸碰中國維護現存政治體制的底線。馬釗表示，拜登政府不再寄望於短期改變中國，而是在共存中持續競爭。