水湳經貿園區車禍頻傳　議員批市府毫無作為

台中水湳經貿園區日前一位中國醫藥大學的女研究生不幸遭砂石車撞擊身亡。今 (15) 日市議員林祈烽、王立任、施志昌等人抨擊市府道安會報沒有發揮功能，交通局和警察局面對一再發生的車禍案件也拿不出具體改善對策，根本就毫無作為。交通局長葉昭甫表示，針對水湳校區周邊交通做檢討和討論，看哪些道路要禁行大貨車或有指示、標線要再加強的部份，都會依會議共識儘快完成。

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林祈烽說，水湳經貿園區面積廣闊，會展中心、綠美圖及一些建商的大型建案都在陸續施工中，基本上整個園區就是一個大工地，砂石車等大型工程車輛平時就進進出出，後來中央公園完工啟用，園區內的交通流量慢慢變大，意外事故更是頻傳。

林祈烽表示，他去年向警察局調閱過資料，單是 108 年 1 月到 109 年的 3 月底止，園區周邊道路就發生近 1500 件的大小車禍案件，平均每日大概發生 3.5 件。去年中國醫藥大學水湳校區啟用，學生從英才校區改到水湳來上課，剛開學不久，大小車禍頻傳，有女學生騎機車在順平路口與轎車碰撞，還有男學生在河南路上與違規迴轉的轎車相撞，傷勢都很嚴重。

該校學生會因而發出聲明，請同學在水湳園區內騎車時，要要放慢車速、保持安全距離，同時要求校方要會同市府交通局，針對校園周遭道路號誌、指標、動線等設計做改善，並對重大事故路段進行號誌增設。

林祈烽質疑，市府交通局和警察局到底有沒有聽到學生的呼喊與要求？園區內的車禍事故不斷原因到底出在哪裡？是原始的道路設計規劃有問題，還是號誌的管控不當？或是駕駛人的習性有差錯？市府改善的工作又做了多少件？

林祈烽批評，交通局是毫無作為，改善作法不是「今日公祭、明日忘記」，市府有針對 A1 車禍進行調查和研究，但在去年他提出園區內中科路及經貿八路口有一近 90 度的道路轉彎處，有可能讓駕駛人直衝對向車道導致相撞，自從他會勘要求改善後拖了一年多，雖然已進場施作，但他卻完全不知情。