3引擎齊發！台新金前3季賺177億　明年續處分彰銀持股

我是廣告 請繼續往下閱讀
在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達9.1%，總存款餘額亦有6.7%成長，外幣放款年成長13.5%，台幣放款亦有8.2%的年成長。信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長已近405萬張，特店家數亦有6%成長，逾16萬家的特店家數穩居市場之冠。在資本結構與授信資產品質方面，台新金與台新銀行第3季的資本適足率分別為122.6%及14.8%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1038%，授信資產品質維持良好。
至於台新證券業務表現，由於前3季證券交易市場持續熱絡，致台新證券的經紀手續費收入較去年同期倍增，淨手續費收入年成長95.4%。經紀業務市占率持續成長達2.37%。承銷主辦案件的金額及案件數，截至上月(10)月底，分別居市場第3及第4。台新證券前3季稅後淨利達11.7億，年成長達124%，貢獻金控獲利7%。
台新人壽亦在金控資源挹注支持及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，第3季新契約保費收入為新台幣35億元，為去年同期11倍，第3季總保費收入為新台幣71億元，較去年同期增加78%，第3季稅後淨利達5億元。
在海外布局方面，台新銀行近期加速布建步伐，除了6月底開業的泰國曼谷辦事處之外，馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處將於11月26日開業加入服務行列，能在全球疫情嚴峻各國持續進行邊境管制下，克服環境限制籌措設立，未來將與香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本及各海外辦事處串聯，提供跨國國際金融服務。
有鑑於中國大陸市場已是全球第二大經濟體，上海市又是重要國際金融中心之一，10月台新銀行董事會也已通過中國大陸上海分行申設案，將開始進行將上海辦事處升格為上海分行的各項申請作業，以使台新銀行的亞洲區跨境金融平台更全面及完整。
此外，法人也關切彰銀持股處分進度，林維俊則說去年彰銀獲利已權益認列12.75億元，今年5月用同樣方式認列7.41億元，6月開始改採只認列股利收入，8-9月認列彰銀股利收入7.71億元，今年已認列來自彰銀貢獻15.12億元，而且在不影響股價下，台新金將以特別股、交換債或拍賣等方式，持續安排處分彰銀持股，至於法院的調解進度正在進行中，尚未有結果。