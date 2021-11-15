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T1／職業化的路還漫長　吳志偉：盼未來自己的主場自己蓋

▲臺南台鋼獵鷹確立新賽季主場為嘉藥紹宗體育館。（圖／黃建霖攝）
▲臺南台鋼獵鷹確立新賽季主場為嘉藥紹宗體育館。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台南報導

2021-11-15 16:36:39

臺南台鋼獵鷹今(15)日公布新賽季主場以及售票日期，職業球團總算正式有了一個「家」。而見證台灣籃壇這些年浮沉的總教練吳志偉也頗有感觸，他直言雖然目前球隊肯定還沒有做到最好，但這是一個有意義的開始。

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在上賽季P.League+熱鬧開打後，T1聯盟6隊今年也成立，讓台灣職籃更顯得熱鬧。身為文化古都的台南，過去也出過不少運動名人，統一獅更是中職史上唯二仍存在的元老球隊(但兄弟已轉賣經營權)，籃球領域卻始終欠缺一支職業球團。

如今獵鷹主場塵埃落定，新賽季確定會在嘉藥紹宗體育館進行訓練和比賽，吳志偉參予開訓儀式受訪時直言：「新主場真的很漂亮，學校方面也很配合我們，但以職業球館來說當然是還不夠。」

吳志偉明白表示，「我的想法是職業主場球館是要自己蓋的。之前去美國看一些大學球隊就已經很職業化了，他們球團裡有自己的休息室、辦公室、治療室裡防護員的理療設備都很齊全。這種規格，這會是我們球團未來追逐的一個目標。」

當然，吳志偉也直言球隊成立比較倉促一些，所以目前各方面也已經是盡可能做到最好了。「成立一支球隊可能在2-3年前就要開始規劃了，要求球隊在兩個月就用到位是天方夜譚，我們也只能盡力爭取去把它做好。」

過去在SBL時代當過球員，這些年則在基層及女籃培育球員，吳志偉承認自己很久沒有接觸國內男籃了，但這次他有看到獵鷹管理層的用心和想把球隊做好的決心。

「台鋼真的非常支持球隊，他們也說過希望不只是球館、還有訓練館、球員食衣住行各方面都要有一個完整規劃。」吳志偉笑說自己接下球隊兵符後，很常和新竹攻城獅主帥林冠綸請教，因為他目前的處境就和後者一年前差不多。

「冠綸說他們去年教練團也是2-3個人，我們現在也就是我和馬姐。」吳志偉表示，職業球隊除了主帥和助教，還要有數據分析師、球探、治療師、體能訓練師和賽前訓練師等等，教練團是一個相當龐大的團隊，國內最好借鑑的球隊就是富邦勇士，至少有8人。

「那我們就第一年嘛！先辛苦一點，等上軌道之後再慢慢增加，其實我們一直在複製攻城獅去年的成功經驗，也不斷有去問冠綸他之前的一些經驗。」吳志偉如此說道。

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