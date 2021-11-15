T1／職業化的路還漫長　吳志偉：盼未來自己的主場自己蓋

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如今獵鷹主場塵埃落定，新賽季確定會在嘉藥紹宗體育館進行訓練和比賽，吳志偉參予開訓儀式受訪時直言：「新主場真的很漂亮，學校方面也很配合我們，但以職業球館來說當然是還不夠。」
吳志偉明白表示，「我的想法是職業主場球館是要自己蓋的。之前去美國看一些大學球隊就已經很職業化了，他們球團裡有自己的休息室、辦公室、治療室裡防護員的理療設備都很齊全。這種規格，這會是我們球團未來追逐的一個目標。」
當然，吳志偉也直言球隊成立比較倉促一些，所以目前各方面也已經是盡可能做到最好了。「成立一支球隊可能在2-3年前就要開始規劃了，要求球隊在兩個月就用到位是天方夜譚，我們也只能盡力爭取去把它做好。」
過去在SBL時代當過球員，這些年則在基層及女籃培育球員，吳志偉承認自己很久沒有接觸國內男籃了，但這次他有看到獵鷹管理層的用心和想把球隊做好的決心。
「台鋼真的非常支持球隊，他們也說過希望不只是球館、還有訓練館、球員食衣住行各方面都要有一個完整規劃。」吳志偉笑說自己接下球隊兵符後，很常和新竹攻城獅主帥林冠綸請教，因為他目前的處境就和後者一年前差不多。
「冠綸說他們去年教練團也是2-3個人，我們現在也就是我和馬姐。」吳志偉表示，職業球隊除了主帥和助教，還要有數據分析師、球探、治療師、體能訓練師和賽前訓練師等等，教練團是一個相當龐大的團隊，國內最好借鑑的球隊就是富邦勇士，至少有8人。
「那我們就第一年嘛！先辛苦一點，等上軌道之後再慢慢增加，其實我們一直在複製攻城獅去年的成功經驗，也不斷有去問冠綸他之前的一些經驗。」吳志偉如此說道。