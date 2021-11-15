COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

大車視線死角宣導　周永鴻批合照作秀不做正事

▲議員周永鴻、江肇國、賴佳微斜對大型車視線死角提出質詢檢討改善(圖／柳榮俊攝2021.11.15)
▲議員周永鴻、江肇國、賴佳微斜對大型車視線死角提出質詢檢討改善(圖／柳榮俊攝2021.11.15)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-15 16:48:21

台中市(13)日發生中國醫藥大學研究生遭砂石車追撞致死的憾事。議員周永鴻、江肇國、賴佳微今(15)質詢批評，市長盧秀燕兩個星期前忙著和小朋友坐大型車合照，結果憾事依舊不斷發生。他曾針對改善大型車視線死角質詢交通局，但盧市府只顧作秀不辦正事的態度始終如一，令人憤怒。交通局說，大客車及大貨車，行車視野輔助系統應納入定期檢驗項目，大型車事故熱區調整稽查地點，如有故障或違反相關規定，將製單舉發並限期召回臨檢改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀


周永鴻說，去年神岡發生母女騎車雙載，結果被大型吊車撞上，造成一死一傷的悲劇。他在質詢時要求交通局針對改善大型車輛視線死角問題，要求交通局定期檢查包含砂石車、連結車、公車等大型車輛行車記錄器和行車視野輔助系統，並提供檢查頻率和不合格比率。


周永鴻批評，一年多過去了，台中市仍發生多起大型車因視線死角造成的死亡意外。更諷刺的是，1020日市長盧秀燕才和國小學童坐上大型車合照，說是要「換位思考」體驗大型車視線死角，結果三個星期後就因為大型車視線死角，發生中國醫學大學研究生的車禍悲劇。


周永鴻要求副市長陳子敬應負起督導之責，並要求交通局正視大型車視線死角問題，不要再作秀不辦正事。


交通局長葉昭甫指出，市府自108年起持續針對大專院校大一新生（初領考照）辦理大客車視野死角及機車防禦駕駛交通安全體驗課程，今年大專院校交通安全宣導活動從9月初展開，截至10月中旬已前往靜宜大學、中國醫藥大學、中山醫藥大學等8所大專院校，總計舉辦45場次超過3千名大一新生參加，透過靜態室內宣導課程及動態大型車內輪差體驗、機車安全駕駛等活動宣導道安，市府將持續宣導，加強防制交通事故。


交通局也補充說明，交通部修正道路交通安全規則，自去年11日起大客車及大貨車，行車視野輔助系統應納入定期檢驗項目，並根據大型車事故熱區調整稽查地點，如有故障或違反相關規定，將製單舉發並限期召回臨檢改善。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀