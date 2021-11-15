大車視線死角宣導　周永鴻批合照作秀不做正事

台中市 (13) 日發生中國醫藥大學研究生遭砂石車追撞致死的憾事。議員周永鴻、江肇國、賴佳微今 (15) 質詢批評，市長盧秀燕兩個星期前忙著和小朋友坐大型車合照，結果憾事依舊不斷發生。他曾針對改善大型車視線死角質詢交通局，但盧市府只顧作秀不辦正事的態度始終如一，令人憤怒。交通局說，大客車及大貨車，行車視野輔助系統應納入定期檢驗項目，大型車事故熱區調整稽查地點，如有故障或違反相關規定，將製單舉發並限期召回臨檢改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀

周永鴻說，去年神岡發生母女騎車雙載，結果被大型吊車撞上，造成一死一傷的悲劇。他在質詢時要求交通局針對改善大型車輛視線死角問題，要求交通局定期檢查包含砂石車、連結車、公車等大型車輛行車記錄器和行車視野輔助系統，並提供檢查頻率和不合格比率。

周永鴻批評，一年多過去了，台中市仍發生多起大型車因視線死角造成的死亡意外。更諷刺的是， 10 月 20 日市長盧秀燕才和國小學童坐上大型車合照，說是要「換位思考」體驗大型車視線死角，結果三個星期後就因為大型車視線死角，發生中國醫學大學研究生的車禍悲劇。

周永鴻要求副市長陳子敬應負起督導之責，並要求交通局正視大型車視線死角問題，不要再作秀不辦正事。

交通局長葉昭甫指出，市府自 108 年起持續針對大專院校大一新生（初領考照）辦理大客車視野死角及機車防禦駕駛交通安全體驗課程，今年大專院校交通安全宣導活動從 9 月初展開，截至 10 月中旬已前往靜宜大學、中國醫藥大學、中山醫藥大學等 8 所大專院校，總計舉辦 45 場次超過 3 千名大一新生參加，透過靜態室內宣導課程及動態大型車內輪差體驗、機車安全駕駛等活動宣導道安，市府將持續宣導，加強防制交通事故。