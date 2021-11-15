終於挺過來！被毆男大生復原狀況佳 晚間可轉普通病房
日前，台中18歲宋姓男大生，因行車糾紛慘遭「海神3惡煞」痛毆命危，消息引爆網友怒火，事後警方立即逮捕3嫌及共犯到案，但輿論仍不停歇，網友紛紛痛斥幾名富二代行逕囂張，也擔憂宋姓男大生的安危。好在經過院方極力搶救，男大生終於清醒恢復意識，並可以簡單進食布丁，雖眼睛、耳朵聽力仍有影響，但醫師透露15日晚間，應可以轉往普通病房療養。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 17:14:23
據了解，當時男大生被毆打到顱內出血、顱底骨折，情況一度不樂觀，且腦壓高遲遲昏迷不醒，讓宋母悲傷欲絕，幸好男大生求生意志頑強，經多日搶救終於順利清醒，還出聲安慰母親。由於次案件影響惡劣，台中市長盧秀燕得知後也大為震怒，除親自探視男大生之外，也承諾會嚴正執法。目前3名嫌犯均已被收押，後續靜待司法處理。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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