法國國旗變「更深藍」！馬克宏偷改逾一年 背後含意曝光
日前法國官員向當地媒體透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上任以來，已悄悄將法國國旗上改為較深色的海軍藍，取代了之前較亮的反射藍，有媒體透露這是因為海軍藍象徵了法國大革命，但也有人懷疑這是馬克宏藉機表達對歐盟的不滿，不過總統府至今仍未對外公開這項改變。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-15 17:04:18
英國媒體《BBC》引述法國媒體《歐洲一台》、《巴黎人報》報導指出，法國總統馬克宏自去年7月開始，已將三色國旗上的「海軍藍」替換上，白、紅色則保留未受影響。目前官邸愛麗舍宮（Élysée Palace）、國民議會和內政部總部等官方建築與海軍陸戰隊所都換成這個較深的藍色，不過這項改動並未大張旗鼓地對外宣布。
有媒體透露，這項提議最初是由愛麗舍宮時任總監喬倫斯（Arnaud Jolens）所提出，把愛麗舍宮所懸掛的國旗由先前的「鈷藍色」（色碼#0047ab）改為較深邃的「海軍藍」（色碼#000080）不僅象徵著法國大革命，也比過去的色調更貼近歐洲旗的顏色。
事實上，法國過去數十年來一直處於「深淺色」國旗並用的情況，不論是在典禮煙火的選色或是民間、官方建築上，並用的情況並不罕見，惟許多官方建築與法國海軍一直使用的是海軍藍國旗，而愛麗舍宮此次改變並沒有下令要求其他機構照辦，也未對外公開宣布更改的消息。
只是這項改動也引來質疑聲浪，報導提到國內有許多擔憂、懷疑這是馬克宏「反歐盟」的表現，但多數民意則認為顏色變化不應被解釋為馬克宏反歐盟的小動作，尤其2022年1月起，法國擔任歐盟輪值的主席國，加上馬克宏明年4月面臨尋求連任的總統大選，因此無法將國旗顏色變化與反歐盟態度畫上等號。