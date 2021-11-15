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公園綠地助攻　小港國際景觀宅上看3字頭

▲「清景麟國家公園」基地位於小港森林公園第一排。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.15）
▲「清景麟國家公園」基地位於小港森林公園第一排。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.15）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-11-15 17:24:48

高雄房價漲勢不斷，蛋白區高雄小港「清景麟國家公園」今（15）舉行開工動土大典，基地位於小港森林公園第一排，結合飯店式尊榮服務與管理，打造指標景觀宅，預估每坪開價32萬元起創區域新高。

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高雄房市因隨著新冠肺炎疫情趨緩，防疫有成，全台房市正悄悄回溫，許多在上半年延後進場的個案也正式回歸。清景麟建築團隊於小港森林公園第一排推出「清景麟國家公園」，看中小港將發展航空城、擁有國際級的地段優勢，在小港森林公園綠地首排，攜手與台南晶英酒店合作，打造該區第一座國際級指標景觀宅。

清景麟建築團隊董事長林聰麟指出，今年清景麟品牌以「清景麟‧您的家」為核心出發，「清景麟國家公園」作為小港區指標大案，率先搶得住進國際航空城的門票，除了擁有具未來前景的選地，建築也延續品牌一貫精品建材配備，就是要給高雄人一座令自己驕傲的家。

現場銷售總經理孫光吉表示，本案基地有2180坪，是小港近年難得的中大型推案，規劃24至44坪產品，地上17層、地下4層，共590戶，總銷80億元，預計113年第四季交屋。鄰近未來SKM Park Outlet，且就面對難得的公園森林綠帶，建築內外都挑戰完美。「清景麟國家公園」公設規劃有花園泳池、兒童多功能室、放映室及閱覽室等豐富設施，並與台南晶英酒店合作，在社區內提供尊榮服務與管理，實現真正的星級飯店宅。

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