名家論壇》單厚之／「四劑帝國」沒人需要負責？

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陳時中說，開放高端混打是為了學生返校就讀的需求。但網民隨即挖出陳時中今年7月拒絕留學生優先打疫苗的言論，當時陳時中說「出國留學、工作和在台灣工作、就學，個人權益是一樣的。在台灣工作都沒有一定可以打得到疫苗，沒有道理要讓出國的人一定比在台灣的人先打」。也就是這兩段前後不一的言論，外界才質疑這個政策改變，是因為黨政人士有出國的需要。
還記得幾個月前，民進黨政府力挺高端疫苗時，還把國產疫苗上綱到「防疫戰略物資」的層級。高端不僅僅是一隻疫苗而已，更是攸關國家安全，只有高端成功了，台灣的安全才能獲得更好的保障，所以總統、副總統都必須為高端獻出手臂，政府也自然要全力護航高端。
結果短短幾個月，高端就從「戰略」的神壇下來了。當初外界唱衰、質疑高端的種種問題，如今都一一應驗；支持高端的國人，如今變成了小白鼠、舉世無雙的「新四劑服英戰士」。指揮中心也不再談「戰略」、不談高端的前景，當口服疫苗、新冠口服藥都已經問世的時候，再把高端當成防疫戰略物資，那就是一個笑話。
從東洋採購BNT破局、全力拉抬高端、阻止鴻海捐贈疫苗到今天，指揮中心跟民進黨政府對疫情預測，沒有一件事情的判斷不出錯。陳時中一開始還說「世界也不是只有美國」，如今則抱怨「美國政策怪怪的」。在陳時中的世界裡，錯的顯然是美國，而不是自己。
陳時中日前明確表示，高端可能打不完、「不用騙自己」，但陳時中卻似乎不準備有任何作為。根據衛福部的統計，高端已經交貨有344萬劑、已經施打的有141萬劑，政府手中還沒施打的就有202萬劑；而在「四劑」政策出爐前，每天的「打氣」僅2000劑左右，這樣的速度要1000天才打得完。但即便如此，政府也沒有要停止後續的交貨計畫，也提不出任何捐贈他國的方案。
錯誤的政策比貪污更可怕，高端浪費了大量的公帑固然可惡，但更重要的是指揮中心並沒有任何照顧國人健康的想法。在「四劑」政策出爐之前，為了高端的銷量、為了高端的未來，台灣對高端的研究，基本上都是把高端當成AZ、BNT、莫德納等國際認證疫苗的第2劑、甚至第3劑來做，看對防疫是否有更好的效果。
至於先打高端再打國際疫苗，原本是一個不存在的議題，如今卻成真了。高端＋國際疫苗，在網民的口中是「重打」，在指揮中心的立場則是「混打」，既然是混打自然要有混打的規範跟指引，國際上的第3劑要間隔6個月，但指揮中心卻只要求28天，而且提不出任何研究跟學術報告，告訴民眾可能的風險跟副作用。
即便如陳時中所說，這都是「不得已情況下的變通方法」，但指揮中心不僅拿不出科學依據，就連「混打」該打哪個廠牌的疫苗都提不出建議，要民眾「尊重接種醫師的評估」。也就是說，指揮中心做了一個完全不知到後果、完全提不初建議跟指引的政策，卻要民眾跟第一線的醫師，去承擔所有的責任。
打高端的民眾之所以陷入今天的困境，完全是因為相信民進黨政府、相信指揮中心、響應政府的政策，結果卻讓自己身處未知的風險之中。原本應該捍衛國人健康的衛福部，如今卻成為國人健康的威脅。而指揮中心做決策的諸公們，卻絲毫沒有喟色，也沒有人覺得自己應該負責。
●作者：單厚之／資深媒體人
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