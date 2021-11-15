嘉義市工業會模範勞工表揚　3名移工獲獎表現受肯定

《四方報》報導，台灣70萬名外籍移工在這塊土地上共同為台灣經濟打拼，貢獻不容小覷。嘉義市工業會為慶祝第75屆工業節，昨（14）日在嘉義公園舉辦「勞資防疫創佳績暨績優廠商及模範勞工表揚、鏈結新住民手作品及優質農特產品展示會」，會中也藉機表揚模範勞工，其中獲獎者有三名為外籍移工，憑藉工作態度和表現獲得肯定，得老闆大力推薦。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-15 18:24:50
嘉義市長黃敏惠說，縱使深受疫情影響，嘉義市營利事業銷售額109年度再創歷史新高，達到2,315億5,960萬7000元；109年嘉義市平均每個家庭可支配所得來到104萬5,590元，超過台南、高雄，這樣的好成績是大家一起打拼的成果。因為努力，嘉義市撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、也不排擠今年預算，普發消費金2000元現金，為經濟注入活水，大家一起繼續努力拚經濟、顧民生、搶商機。
工業會表示，經由遴選委員會遴選出5家「績優廠商」、「模範勞工」則有30位本國職員及3位外籍移工，「工業特別貢獻獎」1名與長期致力工業發展之「傑出工業經理人獎」7名。得獎的外籍移工包括財萬、阮氏清玄和鄧忠德三人，他們來台工作5至16年不等，平時工作態度勤奮，還會主動幫新進移工同仁融入職場，阮氏清玄更自學華語，協助台籍幹部與移工之間溝通更順暢，疫情期間他們忍受思鄉之情，堅守崗位，敬業精神感動老闆，因此今年特別推薦他們角逐模勞選拔。
社會處表示，本次活動模範勞工增加外國移工表揚，感謝並肯定移工朋友對台灣、對嘉義市的奉獻，是友善職場的表現。工業會也特別安排新住民歌曲表演，展示新住民創作藝術品及優質中小企業廠商與台灣農場經營協會的農產品，不僅促進文化交流，也推廣食農教育。