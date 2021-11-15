8成年輕人不想生、有錢人想逃！共富、雙減焦慮下的中國
儘管中國國家主席習近平大力主張「共同富裕」，祭出反壟斷大刀加大監管力度，又極力促成北京證券交易所，但根據中國西南財經大學調查顯示，國內年輕人對未來經濟前景充滿擔憂，認為明天經濟會好轉的比例低於3成，因此也有高達8成年輕人沒有生小孩的意願，而富人們則如臨大敵，只想透過投資移民保住財產，而徵詢資產轉移海外案件也跟著變多。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-15 18:06:21
《南華早報》報導指出，在中國只要是中產階級以上的家庭，對於「成功」都有著共同的看法，也就是擁有能持續升值的不動產、房屋，提供比同儕更好的教育，讓孩子順利擠身名校圈，然而這項標準卻因為房價大幅下跌，連帶影響城市與郊區的房價，加上整頓補習班的「雙減政策」也導致家長想送孩子到國外念書、獲得更好的高等教育成本提高等因素逐漸出崩解。
西南財經大學「中國家庭金融調查研究中心」日前發布《2021Q3中國家庭財富指數調查報告》，其中2021年第三季度數據顯示，中國房價下跌幅度擴大，家庭購房意願也正下降，即使是位於一線城市的地段，也會因為預期房產稅與人口減少，導致房價隨著逐漸下跌，二手房交易量更是繼續維持低迷，流動性惡化。
報告中提到，中國年輕人對未來經濟前景悲觀，連帶導致生小孩意願低落。根據2021年的調查結果顯示，預期明年經濟會好轉的比例由第二季的37.5%降至28%，有高達79%的年輕人則明確表示沒有意願生小孩。報告中也提到，仍有不少中國富人認為必須將財富轉移到海外，例如馬爾他和土耳其提供的投資計劃頗受歡迎，只要透過國外開設銀行帳戶，就可以幫助富人轉移資產，並保住現金。
對此，《美國之音》報導中同樣指出，雖然共富政策的目的，是要縮小中國的貧富差距，但相關法律條文和執法細節依舊模糊，讓富人感到相當不安。而為了降低被國家盯上的機率，中國的富豪們也開始保持低調，如刪除社交媒體帳號、拒絕接受採訪等，以免自己的言論被解釋為有反政府的傾向。