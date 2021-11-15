影／蓋了10年！越南首條捷運開通 民眾興奮搶搭拍照
越南第一條捷運線開通，讓各界相當好奇。被外派到越南胡志明市的台灣YouTuber「越南強尼VietnamJohnny」，就請河內的友人Lisa拍攝影片分享試乘體驗，開箱分享給觀眾朋友們。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-15 18:24:28
影片中可以看到，這條新落成的捷運列車廂擁有綠色外觀，捷運站內部設計也是以綠色為主體，車廂內明亮舒服、車站內也漂亮整潔。由於捷運設計採取高架式，因此沿途還可以看到美麗的河內街邊風景。不過，這條捷運與台灣最大不同之處在於，沒有「月台門」設計，而是如台灣高鐵一樣，列車到站後由列車門開啟讓民眾直接上車。
《南華早報》報導，這條名為「Cat Linh-Ha Dong」的捷運線11月6日於首都河內開通，是越南首條捷運線，全長13公里，連結河內市中心及人口較擁擠的東部地區。這條捷運線耗費10年、斥資9億美金建造，政府期待捷運開通後將能減緩城市交通壅塞及空污問題。
Lisa在影片中指出，捷運首開15日內有免費乘車優惠，吸引不少民眾前來搭乘。儘管現場秩序稍微有些混亂，但捷運站很乾淨，也可以看到不少民眾開心拍照留念，「大家的興奮之情都寫在臉上，大家都很開心越南有捷運了」，期許目前正在興建中的胡志明市捷運也能加油，達到這樣的水準。
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