蝦皮購物「11.18月中狂購節」公布雙11熱銷榜夯品
蝦皮購物年度最大盛宴「11.11最強購物節」於上周圓滿落幕，今年雙11蝦皮購物創下活動當天開跑首2個小時的訂單數超越平日同時段40倍以上的傲人成績。為了延續雙11買氣，蝦皮購物熱烈推出「11.18月中狂購節」，祭出全站299元免運活動，即日起至11/18止，消費者只要預領免運券，天天都有機會將最新Airpods 3免費帶回家，越早領券中獎機會越多！隨著時序進入秋冬時節，蝦皮購物也攜手星巴克、Cama café、貢茶等知名飲料品牌，祭出超過20款暖飲最低下殺11元優惠，星巴克特大杯太妃核果那堤優惠價只要156元；原價65元的貢茶 奶蓋黑糖烏龍下殺75折暖心價49元，蝦皮購物獻上暖暖飲品陪你一起過冬！
生活中心/綜合報導
2021-11-15 19:00:00
蝦皮購物透過站上數據發現，今年雙11檔期以「手機與周邊配件」、「家電」、「居家生活」、「美妝保健」四大類榮登今年的最熱銷品類。為了感謝廣大消費者的支持，蝦皮購物特別精選熱銷排行榜夯品，祭出最低下殺5折優惠，讓不小心錯過雙11的民眾有機會再次以最優惠價格搶下熱銷品！其中，大包裝生活用品得意抽取式衛生紙70包限時只要585元、橘子工坊天然制菌洗衣精加量補充包流血價999元起；保養口碑霸主DR.WU杏仁酸亮白煥膚身體乳買一送一直接下殺5折，只要900元就能在秋冬之際為享受頂級保養；電玩迷必備華碩一級玩家套裝電腦主機5折限時驚爆價40,900元；想買潮流單品就選優惠價1926元的蝦皮獨家款New Balance復古運動鞋，蝦皮購物「11.18月中狂購節」獻上滿滿誠意，讓你下單無負擔！
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