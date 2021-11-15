2021菲律賓面具嘉年華開跑！新住民踩街歡慶超熱鬧
《四方報》報導，在台移工人數已經突破70萬人、新住民兩代人口合計則突破百萬大關，東南亞文化在台灣的影響力日漸重要，近年來各縣市也積極舉辦東南亞文化活動，讓台灣朋友對移工、新住民母國文化有更多認識。2021菲律賓面具嘉年華開跑近日開跑，臺北市長柯文哲也於13日晚間出席活動，與在場參與民眾交流互動，一起了解新住民文化的多元包容，呼籲大家一起來踩街熱鬧一番，活絡商圈榮景。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-15 18:23:43
微笑面具嘉年華，是菲律賓巴科洛德（Bacolod）的年度盛事，源自於「MassKara Festival 巴科羅面具嘉年華」，名稱 MassKara這個詞的組合，意思是「人群」和「面子」，重點象徵當地居民認真面對生活、不畏艱苦的精神。每逢面具嘉年華，大家會穿上華麗服裝，戴上創意十足的微笑面具，傳達微笑正能量。
台北市政府去年首度舉辦「菲律賓面具嘉年華」活動大獲好評，今年決定延續辦理，活動於11月12日至28日在晴光市場、雙城美食街熱鬧登場。活動現場有造型3D地貼、趣味菲律賓「吉普尼（Jeepney）」交通車、隨到隨做的面具彩繪DIY活動，邀請大家一起發揮創意，創作出專屬於自己的微笑面具，讓民眾免出國也能彷彿置身菲律賓街頭，盡情體驗異國文化，一起感受正面能量。
柯文哲13日晚間5點也抵達晴光市場捧場，戴上藍白羽毛面具和在場新住民朋友合影，並沿途參觀擺攤攤商，還用抵用券買了紅豆餅享用。另外，在場有新住民朋友用手牌問市長「菲律賓國旗、主要宗教是天主教、微笑面具節是要振奮人心、社會微笑力量、首都是馬尼拉」等題目，柯文哲全數答對，最後於晴光公園造型地貼與民眾留下難忘的異國風味合影。