李荷妮被活埋「人生跑馬燈浮4字」！戰友想到台灣花生湯

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李相侖過去作品都以暖男、浪漫善良的形象示人，近期挑戰走搞笑路線，繼電影《特務搞飛機》後，這次《雙重人生》也展現喜劇演技，他表示挑劇本不刻意看類型，未來若有喜劇邀約，他則想演能跟大家一起搞笑、自由奔放、隨性穿衣的角色，也想藉此改變大家的印象，「目前為止都沒有機會改變我在劇中的善良形象，但我希望很快就能打破這個印象」。
李荷妮這次劇中一人分飾兩角，分別為失憶的檢察官趙妍珠、財閥兒媳姜美娜，她透露初起會混搞錯角色名字，但正式開拍後就從未弄錯，「因為是截然不同的兩個人，從個性、說話方式、語氣、走路方式到行動的模式都不一樣」。
李相侖首次與李荷妮合作，2人合作就受到好評，李相侖也透露對她的第一印象：「一開始會擔心難親近，以為她是屬於老成穩重的類型，一起拍攝的過程發現她充滿人情味、親和的一面，真的是變熟後才發現原本對她的印象都是誤會。開始變熟後會分享各自的想法，努力讓每一幕的拍攝更加豐富，劇中那些打打鬧鬧的場面，似乎都是這樣醞釀出來的。」李相侖也透露，2人變熟後話很多、常常NG，「變親近後，常因一些莫名其妙的部分爆笑，所以常常無法順利拍完」。
李荷妮頻頻稱讚李相侖，指對方演技佳、默契好之外，更是一位懂得照顧別人的演員，她說：「他的這種默契不是為了自己，而是為了配合對手演員，所以我覺得他最大的優點，就是懂得照顧別人，我認為可以一同分享能量、懂得照顧別人的演員，才是最好的演員，相侖前輩真的就是這樣的人。」
李荷妮飾演的檢察官趙妍珠，動作與台詞非常多，她因此害怕NG，所以勤背台詞，「但我很多台詞並不是和某個人一來一往的對話，而是自言自語，為了不出錯，我彷彿在唸Rap一樣，創造屬於自己的快慢節奏，這是為了角色所做的事前準備。台詞中印象深刻的部分有股東大會、在禮拜堂一位一位指控婆家人的時候，還有用越南語對話的部分」。她也很怕越南的朋友聽不懂「覺得李荷妮很奇怪」，所以事前很認真在學習越南語。
李荷妮在劇中有一幕被埋在土裡，該場面拍完後，她透露當時閃過「我得救了」的OS，「因為只露出一顆頭，身體其他部分都被埋在土裡，如果有人來踩我或是經過的時候攻擊我，那我就只能乖乖承受不是嗎？那是一個很無力的狀態，所以希望能快點被放出來，被埋在土裡真的會很悶！」她也嘴甜表示是遇到好劇組，大家體貼與細心照顧，才能輕鬆拍攝，如果要選被埋或是潛入水裡，「我會選被埋在土裡喔」。
李相侖2019年曾來台旅遊，對台灣的印象就是「充滿活力又有趣的地方」、「食物好好吃」，也透露當時台灣朋友帶他吃花生湯、北京烤鴨，所以有機會再來台的話，一定會再訪這2處。劇中因失憶短暫變富有的李荷妮，現實生活中則認為「錢財乃身外之物」，就算沒有錢，也一定要去旅行，她希望疫情盡早結束，想好好去國外放鬆休息。《ONE THE WOMAN 雙重人生》可至愛奇藝國際站收看。
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