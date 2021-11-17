耶誕節甜在心！生乳捲霸主豪氣草莓雙漩 阿華田當麵包吃
耶誕節腳步漸近，每年都在期待的甜點蛋糕又玩什麼新花樣？人氣「生乳捲霸主」亞尼克領銜台灣生乳捲風潮，冬季特別打造「特黑草莓雙漩」生乳捲，將經典草莓與巧克力雙強結合，貪心絕配。超可愛的耶誕老公公、雪花和耶誕樹，通通可以吃下肚，還有阿華田軟Q雪人，萌萌陪你過耶誕。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-17 16:48:26
草莓季到來，亞尼克11月率先推出草莓大賞，新鮮草莓打造的「歡樂鮮莓派」、「鮮莓奶霜」、萬里限定「草莓塔」等多款甜點，讓女孩忍不住流口水。
業者偷偷透露，還有一款重磅「鮮採草莓生乳捲」將會在12月壓軸登場！嚴選甜度與風味絕佳的大湖高山草莓，包裹在泡芙蛋糕裡，搭配細柔滑順的北海道奶霜與卡士達，忍不住想吃。巧克力控也不要失望，年底全新力作是奶霜尬OREO風味的「北海道黑酷曲」神秘黑蛋糕，這邊搶先曝光給大家聞香。
經典派塔則化身「莓果雪園耶誕老人派」，躲在草莓紅帽與奶霜俏鬍子底下，是草莓白巧克力慕斯，包覆Q彈草莓凍與香脆巧克力酥餅夾層的巧克力泡芙蛋糕。超有耶誕氛圍的紅磚牆老屋及壁爐，點綴陽明山美軍宿舍的亞尼克夢想村，12/25前到現場拍照打卡，還可享飲品買1送1。
大家記憶中都有阿華田的陪伴，今年這款來自瑞士的巧克力麥芽經典飲品，攜手樂田麵包屋，用每5秒賣出一罐的阿華田脆酷力抹醬，打造四款節慶麵包和可愛甜點！
肉桂捲造型的略帶嚼勁的阿華田脆酷力捲，捲進水滴巧克力和濃郁脆酷力巧克風味醬，層層包裹在一起的濃郁口感很幸福。這款髮辮造型的才是肉桂口味的阿華田脆酷力棒，意外合拍的肉桂粉和麥芽巧克力風味，嚼出馥郁香氣。
最可愛的雪人配上耶誕拐杖造型，偷偷藏有兩種口味！頭部脆酷力巧克風味醬內餡，搭配由檳榔芋頭心與天然奶油自製的芋泥餡身體，好驚喜。有著漂亮紋路與奶香的酥脆口感的丹麥阿華田脆酷力，還有不加任何一滴水的濃郁阿華田脆酷力奶酪，現在全台樂田麵包屋都買得到囉。