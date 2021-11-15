家人也出事！吳亦凡表哥陷糾紛 「遭強制執行2.6億」
吳亦凡被爆出誘姦未成年少女醜聞，遭大陸警方刑事拘留，形象一落千丈，演藝事業盪到谷底，而事件並沒有因為吳亦凡被關而結束，吳亦凡的家人也跟著受到牽連，近日傳出吳亦凡的表哥吳林，由於合約糾紛被強制執行約6千萬人民幣（約台幣2.6億元），名下的10家公司也跟著註銷。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-15 18:45:46｜2021-11-15 19:09:51
據陸媒報導，在大陸企業查詢平台上發現，吳亦凡表哥吳林的名字赫然在上頭，頁面顯示被強制執行6017萬5128元人民幣（約台幣2.6億元），案件為澳門華人銀行股份有限公司與吳林、吳滿、吳福玉等人有關的「金融借款合約糾紛」，立案日期是11月12日，值得注意的是，該案件上還被標註「高風險」。
其實在吳亦凡出事後，吳林名下的19家關聯公司，就遭到註銷、清算，而目前已經有10家公司註銷，剩9家公司仍是在業中。此外，吳林是吳亦凡工作室的北京凡世文化传媒有限公司的大股東，持股99%。
※【NOWnews 今日新聞
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